Yessa Band live @Mattorosso

IL SOUL FUNK DEI TAGLIA 42 HA UN NUOVO NOME: YESSA!!!

A 20 anni esatti dall’esordio dei Taglia42 a Sanremo Giovani con Regolare, la band che ha rivoluzionato il soul in Italia si ricostruisce e torna sulle scene col nome di Yessa!!! per presentare (anche dal vivo) il primo omonimo singolo, un brano dal sound internazionale che esalta le doti vocali della frontwoman Serenella Occhipinti (Sara) e permette al gruppo di suonare un soul funk che da sempre ha caratterizzato il timbro riconoscibilissimo della band.

Un concerto unico ed emozionante in cui si alterneranno brani dei Taglia 42, alcune cover che rientrano nel Dna della band e brani inediti. Un concerto interamente “suonato” che vedrà sul palco anche il coro dei Whistle. Gli Yessa!!!! sono un gruppo formatosi nel 2016 da una reunion della cantante Serenella Occhipinti in arte Sara (voce solista del gruppo Taglia 42 di cui aveva fatto parte dal 1997 fino al 2000 con Saverio Grandi) con alcuni componenti della sua vecchia band.

I Taglia 42 hanno avuto un grande successo alla fine degli anni 90 con il loro primo Album e il loro singolo Regolare in programmazione in tutti più importanti Network italiani. La Band con Regolare ha partecipato a Sanremo Giovani nel 1997, acquisendo la partecipazione al Festival di Sanremo fra i Big con il brano “Con il naso in su”. Terminata dopo poco l’avventura con la band, Serenella con il nome d’arte di Sara 6 ha intrapreso la carriera solista partecipando di nuovo al Festival di Sanremo nel 2001 con il brano Bocca e comparendo in molti programmi televisivi sulla Rai e sui canali Mediaset. Il nucleo principale della band Taglia 42 formato da Luca Longhini alla chitarra, Stefano Peretto alla batteria e Renato Droghetti alle tastiere, è rimasto unito e ha continuato la propria carriera lavorando dal vivo e in studio di registrazione per molti artisti (Meneguzzi, Morandi, Guccini, Bennato, ecc..). Nel 2001 a loro si è aggiunto il bassista Giorgio Santisi, strumentista molto apprezzato nel panorama italiano (Povia, Barbara Cola, Morandi, Bennato, Poggipollini ecc…) e con all’attivo alcune collaborazioni a livello internazionale nel mondo del Funk.

Giorgio incontra Serenella e qualche anno dopo e inizia una collaborazione per alcuni progetti live. Nel 2016 un incontro casuale fra Serenella e alcuni dei vecchi componenti della band Taglia 42 riaccende la voglia di creare di nuovo qualcosa insieme. Nascono così gli Yessa!!! un progetto che pur non rinnegando il passato vuole proporre qualcosa di nuovo ma sempre con un sound ispirato alla Black Music. Gli Yessa dal vivo propongono i propri brani, alcune cover riarrangiate in chiave soul/funk, e un piccolo tributo al proprio passato come Taglia 42. Il tutto concentrato in uno spettacolo emozionante eseguito interamente dal vivo e con il supporto vocale del coro dei Whistle.