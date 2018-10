Yoga della risata a Silea

Ogni 15 gg sessione gratuita di Yoga della Risata presso il Club "FeliceMente" a Silea (TV) in v. Industrie, 16 (c/o Officine Eventi) alle 19.30.



Lo Yoga della Risata è una disciplina unica nel suo genere per attivare la risata incondizionata e gli innumerevoli benefici che ne conseguono.



Viene a provare perchè provare è diverso dal farsi una propria idea vedendo solo immagini o video.



Chiama il numero 800 97 43 11 e chiedi dell'insegnante Marco Bassiato, scrivi a info@felicemente.eu o visita la pagina Facebook https://www.facebook.com/FeliceMenteYDR/