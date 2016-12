Yoga & Tea @ Ikiya

Iscrizioni su https://goo.gl/forms/BXxbQOcWor8uqDBv2



Torna la domenica con Yoga & Tea!



Una mattinata dedicata allo yoga e ai tè verdi giapponesi, per chi già la pratica, per chi non la conosce, per chi è curioso e vuole imparare qualcosa di nuovo.



Dalla collaborazione con l’insegnante di yoga Vera Bettiol (certificazione Yoga Alliance RYT 200) nasce quindi “Yoga & Tea“, dove sarà possibile frequentare una lezione di yoga, seguita poi da una selezione di tè verdi appositamente per l’occasione.



Una domenica al mese sarà possibile imparare a conoscere e distinguere le diverse particolarità di tè giapponesi, accompagnando il tutto con corsi di yoga di vario stile a seconda del tipo di tè. Vieni a provare questa unica combinazione per allietare la tua domenica! Ti aspettiamo!



Quando? Domenica 8 gennaio.



Dove? Da Ikiya, che per l’occasione resterà chiusa al pubblico.



Costo: 25,00€ per persona, comprensivi di lezione di yoga, teiera di tè verde a scelta tra le varietà della giornata, dolce giapponese tradizionale di accompagnamento, sala privata e accoglienza con oshibori (salvietta calda). Si chiede gentilmente il pagamento al momento dell’iscrizione.



Partecipanti: la lezione si svolge con minimo 6 partecipanti, massimo 8.



Programma



10.45 – 12.00: Lezione di Yoga



12.00 – 12.45: Degustazione di tè verdi giapponesi abbinati alla lezione del giorno



Perchè Yoga & Tea?



Il tè e lo yoga vanno molto bene insieme; entrambi danno straordinari effetti sulla salute fisica, mentale e spirituale. Inoltre esistono certe specialità di tè adatti per chi pratica yoga e meditazione.



Come si svolge la lezione di Yoga



Classi introduttive all’Hatha Yoga, una forma gentile di yoga che combina posture unendo il respiro con il movimento. Lezione adatta a tutti i livelli.



Cosa portare?



I tappetini yoga e altri materiali di supporto saranno già presenti da Ikiya. Vi suggeriamo di portarvi un telo o asciugamano se volete distenderlo sopra il tappetino.



Come vestirsi?



Comodità e comfort: scegliere degli abiti con i quali ci si sente a proprio agio e che possano agevolare i movimenti. Consigliamo capi di un tessuto che consenta alla pelle di respirare. Per quanto riguarda la calzatura, poi, si consiglia di fare yoga a piedi nudi o indossando calze speciali (ad esempio calzini antiscivolo) che consentono un buon grip sul tappetino.



E se mi piace e voglio fare un corso?



Vera Bettiol insegna a Canizzano (Treviso), con corsi settimanali di Yoga, dove potrete continuare l’esperienza che avete fatto in negozio. Contattatela via mail per maggiori informazioni.



Le domeniche “Yoga & Tea” sono classi a sè stanti, quindi potrete sia continuare a frequentarle, che iniziare un corso con l’insegnante.