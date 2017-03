Yoga, Zen & Tea @Ikiya

ISCRIZIONI ONLINE SU https://goo.gl/forms/FUZKEMzenf1T1X0o1 OPPURE VIA TELEFONO ALLO 0422 583130



Torna l'appuntamento con Yoga & Tea, dopo un periodo di pausa. Torna, in una nuova veste speciale, con l'introduzione della meditazione zen, grazie a Gianluca “Daisei” Quintini, maestro zen di Goccia Zen. L'appuntamento mensile diventa quindi Yoga, Zen & Tea, una domenica per voi, per liberare la mente e dedicarvi alla cosa più importante al mondo: voi stessi. Le due lezioni sono separate, non è quindi necessario frequentarle entrambe, tuttavia consigliamo caldamente di prendere in considerazione di essere partecipi sia allo zazen che allo yoga, poichè i due percorsi si completano in maniera ottimale.



ZEN & TEA



La nostra domenica inizia alle 9 con Gianluca. Vivremo insieme i principi della meditazione Zen, Zazen, ovvero la postura ed il respiro. Un incontro che introduce all’antica pratica della contemplazione. Seduti semplicemente e respirando lentamente possiamo ritrovare noi stessi. Inoltre, sarà l’occasione per apprendere alcuni esercizi legati alla medicina tradizionale cinese per il mantenimento della salute.



“Ecco che allora, di mattina, alzarsi e praticare Zazen significa

preparare un ottimo sottofondo per la nostra giornata.

Partendo dal silenzio, dalla calma e dal genuino ascolto.”

Tratto da Vivere Zen del Maestro Tetsugen Serra.



YOGA & TEA



Proseguiamo poi alle 10.45 con Vera e lo yoga. La pratica di questa domenica è dedicata a risvegliare ed aprire il primo chakra: Muladhara Chakra. Gli asana migliori per stimolare l’energia di Muladhara sono quelli che lavorano con i piedi e le gambe. Per esempio: Setu Bandha Sarvangasana ovvero la posizione del ponte è perfetta per questo chakra.



DATE, ORARI E COSTI



Domenica 19 marzo, dalle 9 alle 10.30 per Zazen e dalle 10.45 alle 13 per Yoga.



Costo per lezione singola: 25,00€ compresivi di teiera e dolcetto in stile Ikiya.



Costo per tutte e due le lezioni: 10% di sconto, quindi 45,00€ compresivi sempre di tè e dolcetto.