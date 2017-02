"Your First Eures Job": opportunità di lavoro per i giovani in Europa

Venerdì 17 febbraio alle ore 18.30 a Villa Barbarella si terrà il convegno promosso dall’Onorevole Remo Sernagiotto “Lavorare in Europa”, che illustrerà le opportunità e i contributi economici offerti dal progetto “Your First Eures Job”: una piattaforma in grado di avvicinare i giovani tra i 18 e i 35 anni a un’occupazione nei Paesi UE. A febbraio 2017 è partito anche il progetto pilota REACTIVATE (per candidati over 35 anni).

Saluti: Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto

Introduce: On. Remo Sernagiotto, Parlamentare Europeo Gruppo ECR;

Interverranno: Dott.ssa Laura Robustini, Eures Adviser; Dott. Emiliano Chiorboli, TSRM & Talent Acquisition.