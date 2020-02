Persona e società ✹ riscoprire la realtà | libertà e scelta

Incontri di filosofia pratica, accessibili a tutti, per riflettere e riscoprire il tempo presente promossi dal Comune di Paese e dalla Biblioteca Comunale di Paese, in collaborazione con La Chiave di Sophia.



Biblioteca Comunale di Paese

Viale Bernardino Panizza, 6, Paese TV



7 Febbraio h20.30

✹LIBERTÀ E SCELTA

Sul significato di libertà e scelta in relazione agli ostacoli che l’uomo può trovare di fronte alla società, agli altri.

A cura di Elena Casagrande, Luca Mauceri



28 Febbraio h20.30

✹TECNICA E GLOBALIZZAZIONE

Riappropriarsi della dimensione etica dell’agire che il tempo della tecnica e della globalizzazione stanno dimenticando.

A cura di Elena Casagrande, Luca Mauceri



3 Aprile h20.30

✹FELICITÀ

Riscoprire il senso greco di felicità per ripensare il tessuto relazionale che attraversa la vita del singolo e della sua comunità.

A cura di Massimiliano Mattiuzzo, Alessandro Tonon



24 Aprile h20.30

✹AUTONOMIA

Dal singolo individuo alla sfera pubblica: rileggere l'autonomia significa intraprendere un percorso entro le differenze e le relazioni.

A cura di Massimiliano Mattiuzzo, Alessandro Tonon



ENTRATA LIBERA

Per info - 0422 457840

biblioteca@comune.paese.tv.it