Siamo noi, donne | Zenson di Piave

Organizzato dal Comune di Zenson di Piave

c/o Auditorium Scuola Media



LETTURA SPETTACOLO

SIAMO NOI, DONNE



Con: Evarossella Biolo e Carlo Colombo



Il mondo femminile e vario e variegato. Le milioni di sfumature che una personalità al femminile può prendere, al di là degli stereotipi, sono moltissime e, se guardate con ironia e con un pizzico di autocritica, diventano un arcobaleno di colori.



Questa lettura spettacolo vuole dare voce a questo universo di volti femminili, e alle loro vicende con le amiche, alle loro disavventure con gli uomini e a quei terribili e insostituibili momenti in cui da sole, davanti allo specchio, ci guardiamo piangere e ci viene da ridere… da ridere a crepapelle e ci vediamo nuovamente belle.



Lo sguardo con cui sono interpretati i personaggi in questa lettura spettacolo è ironico e pieno d’amore e i testi sono quelli comici e intelligenti di Lella Costa accostati ad alcuni frammenti di altre autrici quali Franca Rame e Franca Valeri. Tutte persone che hanno saputo rappresentare la donna in tutte le sue meravigliose sfumature.



Accompagnano la lettura spettacolo il pianoforte e la voce del musicista Carlo Colombo.



Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI - Idee che danno spettacolo (Luisa Trevisi)

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

