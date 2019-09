Chromatica day a villa Guidini di Zero Branco

Domenica 15 settembre, a partire dalle ore 10.00, tutti in Villa Guidini a Zero Branco di Treviso per il tradizionale appuntamento annuale, l'open day dell'Associazione Culturale "Chromatica". Per l'occasione ci sarà la presentazione dei Corsi di strumento musicale e teatro per ragazzi in partenza per l'Anno Accademico 2019-2020. Tutti i partecipanti all'evento avranno la possibilità di conoscere da vicino gli insegnanti e fare una prova di strumento totalmente gratuita. Nel corso della giornata è prevista l'esibizione di alcuni allievi che frequentano i Corsi e gran Concerto Live finale con Il Gruppo musicale de "I Daushasha" alle ore 18.00. Il Concerto di chiusura è organizzato in collaborazione con Il Convivio di Villa Guidini, bar e piccolo ristorante di Villa Guidini.

