Il suono del nord + Hilde Marie Holsen

SoloQui si immerge nuovamente nel mondo della musica norvegese con due ospiti eccezionali, Luca Vitali con il suo libro "Il Suono Del Nord" e Hilde Marie Holsen con la sua musica.



Il Libro

“La Scandinavia tuttora rimane, assieme all'Italia, non solo il luogo dove si produce (e si consuma) più jazz, ma il luogo dove questo raccoglie il suo significato originale di musica dinamica che si sposta attraverso i crocevia del pianeta. Per questo il prezioso testo di Luca Vitali sul jazz norvegese è non solo importante ma diviene lente d'ingrandimento della nuova realtà jazzistica europea. Perché racconta quanto un relativamente piccolo mondo come la Norvegia possa nutrirsi con i nuovi linguaggi solo se è in grado di relazionarsi con il mondo più ampio.” dalla prefazione di Paolo Fresu.



La musica

La norvegese Hilde Marie Holsen elabora la particolare tonalità della sua tromba nel campo esplorativo dell’elettronica. La musica di Hilde Marie Holsen ha svelato i confini sfilacciati delle tradizioni, invocando una nuova generazione di artisti che hanno abbandonato le convenzioni a favore di qualcosa di unico, nel regno della musica contemporanea.

Sulla scia del suono di maestri dello strumento come Molvaer e Henriksen, e la recente evoluzione nell’uso dell’elettronica (grazie anche a frequentazioni come Maja Ratkje e Stian Balducci) Hilde Marie Holsen si è ritagliata un suo spazio molto particolare.