Zero waste sunday brunch

#famigliegreen?

#zerowastesunday?



Domenica 9 febbraio vi aspettiamo #infattoria per un #brunch d'eccezione...

Dalle 11:00 alle 14:30 oltre a tutte le specialità che potrete gustare, gli animali da visitare e la natura da ammirare ci saranno



♻️👕 SWAP PARTY 👗 Tavolo del baratto

Le cose che non usi sottraggono troppo spazio a vedute più ampie?

Una delle alternative al buttare è il #rimettereincircolo...

Strappa qualcosa alla stasi dei cassetti chiusi per rimetterlo in circolo nel tavolo del baratto! Magari puoi 'fare a cambio' con qualcosa che, effettivamente, ti serve.



♻️🥕 COMPOSTIERA LAB 🌱 Per grandi e piccini

Quante cose finiscono nell'umido... Ma lo sai che quegli scarti con il #riciclodomestico possono prendere vita?

Possono diventare humus con il compostaggio e quindi donare fertilità alla terra e possono, con il taleaggio, dare vita a nuove piante....

Mettiamo il naso in questo universo brulicante tra le 11:30 e le 12:00

#bethechangeyouwanttosee



♻️🌾 SHOW COOCKING ZERO WASTE 🍽️ Dal campo alla tavola

Per non sprecare, bisogna mettere testa nel comprare e, poi, nell'utilizzare.

Vi portiamo a vedere come crescono alcune verdure di stagione e quanto bisogna scartare, appena raccolte, per renderle adeguate all'estetica del mercato convenzionale, all'idea di come si deve presentare un certo ortaggio.

Con quegli stessi scarti vi mostreremo alcune semplici e gustose ricette per una #cucinasenzasprechi

Dalle 12:00 alle 12:30



♻️📽️ ANIMAZIONI A TEMA 🐼

Per tutta la durata dell'iniziativa, nel salone soprastante a quello del buffet, saranno proiettati film e corti di animazione, a tema ambientale. #growgreen #gogreen



♻️🗑️ REUSE LAB 🌼

Dalle 13:30 alle 14:30 i bambini, assieme alle operatrici, dopo aver fatto visita agli animali si immergeranno, armati di forbici, colla e colori, nel creativo mondo del #riuso



15 euro gli adulti, 5 euro i bambini

Per le famiglie che arrivano con mezzi diversi dall'auto in omaggio una delle nostre cassette #togoodtogo

👉 https://toogoodtogo.it/it



Per partecipare basta segnalare la propria presenza

con un messaggio w.app al numero 392 32 37 442

o con una mail all'indirizzo fattoriadidatticarosmarino@gmail.com

indicando, assieme ad un nominativo, il numero di adulti e bambini presenti.