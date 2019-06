Zuppa di sasso | Torototela Torororà

Dalle 19.00 lo spazio sarà animato con attività per bambini a cura dell’Associazione Musica d’Arte che proporrà un laboratorio musicale, della Polisportiva Preganziol che introdurrà i bambini al gioco della pallavolo, del Gruppo di Acquisto Solidale di Preganziol che organizzerà un laboratorio olfattivo sulle erbe aromatiche, con il Non Negozio che offrirà la possibilità di lasciare e/o prendere giochi usati in buona condizione e, infine, con uno spazio dedicato allo scambio di figurine.

Contemporaneamente sarà a disposizione lo spazio pic nic e alle 20.15 sarà servita l’anguria.



Alle 21.00 la Compagnia Tanti Cosi Progetti di Ravenna porterà in scena lo spettacolo ZUPPA DI SASSO di Danilo Conti e Antonella Piroli, con Danilo Conti, che attraverso il teatro d’attore, di oggetti e sculture ci porterà in epoche in cui giramondo, vagabondi, soldati reduci da battaglie campali che tentavano di ritornare a casa, di solito a piedi e senza risorse, incontravano gli abitanti di villaggi sul loro percorso. Stranieri, sconosciuti che chiedevano ospitalità e ristoro e che alle volte con qualche espediente sapevano conquistare la fiducia degli abitanti dei luoghi che attraversavano.



La storia della Minestra di sasso, fonte d’ispirazione dello spettacolo, trasversale a diverse culture fiabesche, narra di uno di questi viandanti che raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi.



In caso di maltempo il solo spettacolo si terrà in Sala Granziol, in via Vecellio, presso la Scuola Primaria Giovanni XXIII.



Il programma completo su www.zeldateatro.com

Informazioni info@zeldateatro.com oppure mob. 340 9362803

