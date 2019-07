A Oderzo si cercano magazzinieri per la provincia di Treviso

L’Agenzia per il lavoro ADHR Group organizza un Recruiting Day per chi è attualmente in cerca di occupazione. L’appuntamento è per mercoledì 3 luglio dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17.30 presso la sede ADHR Group di Oderzo, Artico Monsignore Paride, 29 (tel 0422 811086, email oderzo@adhr.it). Il dettaglio dei profili ricercati dalle aziende*:

MAGAZZINIERE ADDETTO AL CARICO CAMION

Richiesta esperienza nel carico dei camion e patentino del muletto.

Richiesta disponibilità per il periodo estivo.

Lavoro a giornata da lunedi a venerdi.

Zona di lavoro: Motta di Livenza (TV)

MAGAZZINIERE ADDETTO CARICO CONTAINER

Richiesta esperienza nella mansione, patentino del muletto (da 80q), provenienza preferibilmente dal settore del mobile.

Orario a giornata.

Si offre contratto a scopo assunzione.

Sede di lavoro: Mansuè (TV).

MAGAZZINIERE ADDETTO AL CARICO LINEE

Richiesto patentino per il muletto ed esperienza nella mansione.

Orario di lavoro su 3 turni.

Zona di lavoro: Ponte di Piave (TV)

MAGAZZINIERE/ADDETTO PREPARAZIONE BANCALI

Richiesta esperienza in magazzino, patentino del muletto aggiornato, disponibilità al lavoro notturno.

Previsto inserimento in somministrazione.

Lavoro su turni.

Zona di lavoro: Motta di Livenza (TV).

*Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.