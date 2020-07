Back to school: come prenotare e acquistare online i testi a prezzi scontati

Il rientro tra i banchi di scuola è alle porte: assieme all'entusiasmo, lo stress, un po di nostalgia e anche un pizzico di pigrizia. Per le famiglie la ripresa dell'anno scolastico diventa anche un motivo di ansia, per il prospettarsi di un sicuro salasso, che sembra non arrestarsi, ogni volta il costo aumenta sempre di più. Libri, astucci, diari, quaderni e blocchi da disegno… la lista degli articoli da acquistare sembra non finire mai. Ma ci sono delle promozioni che consentono un notevole risparmio, guarda qui.

Monitoraggio nazionale

L' O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, attraverso il monitoraggio annuale, registra un aumento medio del +0,8% rispetto allo scorso anno. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”), si aggira quest'anno a circa 526,00 €, una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie e proprio per questo, molti genitori iniziano ad acquistare i prodotti necessari già da ora, in modo da ammortizzare la spesa.

Libri: gioie e dolori

Particolarmente gravosi, sono i costi per i libri di testo, le cui spese sono elevate e mettono a dura prova i bilanci delle famiglie, particolarmente alte le spese per gli alunni delle classi prime. Nel dettaglio, uno studente di prima media spenderà mediamente per i libri di testo 428,80 euro, a tali spese vanno aggiunti 526,00 € per il corredo scolastico ed i ricambi durante l’intero anno, per un totale di 954,80 euro. Un ragazzo di prima liceo, spenderà per i libri di testo 651,60 euro più 522,00 € per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.177,60 euro.

GDO Treviso per le famiglie

La grande distribuzione, secondo la Legge Levi ( L. 128 del 27 luglio 2011 che ha per oggetto proprio la disciplina del prezzo dei libri), a Treviso, sensibile al caro libri, stringe una promozione “aggressiva”, in sussidio alle famiglie: si fanno avanti con promesse di risparmio fino al 25% sull'acquisto dei libri di testo, uno sconto applicato sotto forma di buoni spesa.

Un' opportunità messa a disposizione dai maggiori gruppi presenti in città, che vanno da: Pam-Panorama a Conad, da Famila a Mega alla Coop. Tracciabilità, sicurezza ed efficienza, sono garantite dal responsabile degli acquisti del settore del settore, Carlo Cannata, che dichiara l' abbondanza di ordini già pervenuti da Luglio e che registrano il picco proprio in questo periodo, sino a settembre.

Risparmiare: con Amazon si può!

Per il ritorno a scuola, Amazon ha pensato ad un "regalo" per chi acquista i libri di testo dell’anno 2019-2020, decidendo di ordinarli e comprarli prima di settembre, da diritto alla promozione "Ritorno a scuola”.

Vediamo nel dettaglio

Comprando articoli per almeno 20 euro, a condizione che si acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri ( eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali), avrete un buono sconto di 5€. L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre, non vi resta che approfittare dell'offerta!



