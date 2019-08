MOOC accende lo studente: l'istruzione si fa open, free e decolonizzata

MOOC è modello emergente, in cui lo studente autodiretto, è autorizzato a creare un ricco mix di apprendimento che potrebbe includere saggezza locale, esperienza lavorativa, lavoro volontario e formazione delle competenze, in combinazione con corsi universitari gratuiti, tenuti online da professori e leader di pensiero, presso alcune delle istituzioni più prestigiose del mondo, costruendo una comunità con altri studenti, dal locale al globale. Una sorta di open source dell' istruzione.

L'idea dell'educazione a distanza non è certamente nuova. In Europa, i primi corsi di corrispondenza per posta insegnavano lingue straniere e stenografia negli anni 1850. L'Università di Londra offrì il primo titolo di studio a distanza nel 1858.

Tuttavia, nonostante l'apparente varietà, il contenuto del corso, la struttura e le aspettative sono rimasti rigidi. Il modello didattico incentrato sull'insegnante, praticamente invariato per secoli, è rimasto la norma: l'insegnante come agente primario nell'apprendimento e lo studente come recettore di passivo.

Trasformazione del sistema costituito

Questo sta cambiando. L'improvvisa disponibilità e popolarità, dei corsi gratuiti online di massa (MOOC), offerti da molte università prestigiose, ha alimentato l'innovazione guidata dagli studenti in ogni fase del processo di apprendimento, incluso lo sviluppo dei corsi; collaborazione, condivisione, remix dei contenuti del corso, auto-organizzazione delle comunità di apprendimento attraverso forum, social media e incontri dal vivo. Gli studenti che hanno usato i MOOC, lo hanno fatto per cambiare profondamente la direzione della loro vita: il tema e' la trasformazione.Trasformativo è l'ascesa di comunità di apprendimento auto-organizzate: gli studenti si auto-organizzano in modi, che consentono loro di perseguire passioni, fare rete e improvvisare. Alcuni seguono lo stesso corso più volte e diventano tutor per gli altri. Molti si incontrano abitualmente con altri studenti e seguono alunni nelle loro città. Le connessioni per tutta la vita si formano, rafforzate attraverso i social media.

Quali sono e come operano

È importante ricordare, tuttavia, che le piattaforme di consegna MOOC come EMMA, Eduopen, Oilproject, Iversity sono ancora in fase di elaborare modelli di profitto e i loro partner sono amministratori universitari - responsabili in gran parte per i costi delle tasse alle stelle e la crisi del debito universitario che molti giovani affrontano oggi. L'educazione occidentale è ancora per molti versi uno strumento per il capitalismo e il neocolonialismo. Mantiene un modello di apprendimento basato sulla gerarchia e sull'apprendimento individuale, in cui gli studenti normalmente non lavorano insieme e la paternità individuale è sacrosanta.Tradizionalmente, frequentare un istituto di tre/cinque anni, significava laurearsi insieme a una forte dose di indottrinamento alla prevalente mentalità socio-politica di quell'istituzione. Per molti nel mondo "in via di sviluppo", una laurea presso un'istituzione occidentale, era vista come il santo graal dell'educazione e l'unico mezzo sicuro per ottenere il riconoscimento della carriera.

Oggi, uno studente autodiretto, può salire sul radar dei migliori recruiter che monitorano i MOOC alla ricerca dei migliori e dei più brillanti. I principali partecipanti ai forum di discussione che esprimono nuove prospettive: ricevono 'Mi piace' e 'follower' e si posizionano in cima alla lista. Coloro che sono più incerti all'inizio hanno l'opportunità di imparare molto dai loro coetanei e possono esercitarsi nei forum per sviluppare le proprie voci. C'è un grande rispetto in generale per le prospettive regionali e per coloro che stanno seguendo il corso in condizioni sfavorevoli.

Gli studenti, hanno nuove opportunità di seguire corsi, o parti di corsi, da qualsiasi istituzione nel mondo e di combinarli nel modo che desiderano con altre forme di apprendimento, per sviluppare il proprio "mixtape" di apprendimento personale, nella forma di un portafoglio di apprendimento online.

Il futuro e qui

Si prevede che coloro che entrano in carriera oggi, cambieranno quelle carriere più volte nella loro vita lavorativa. Il nuovo studente, ha l'opportunità di creare un mosaico stellare, combinando la saggezza dei suoi insegnanti, anziani, mentori e collaboratori locali, con una comunità di insegnanti e studenti di tutto il mondo.

Come sfruttare questo cielo pieno di stelle e trasformarlo in una base di conoscenza coerente, di abilità e specializzazioni, dipenderà interamente dallo studente.

