Il Comune di Montebelluna lancia la campagna: "Adotta un'aiuola"

Il Comune di Montebelluna ha presentato in questi giorni la campagna “Adotta un’aiuola”. Un progetto green che nasce sulla scorta di iniziative private che negli ultimi tempi hanno visto delle imprese locali candidarsi alla manutenzione e alla cura di due aree della città.

Si tratta della gelateria Ducale in centro che dallo scorso anno si occupa gratuitamente della manutenzione dell'aiuola davanti al negozio in Corso Mazzini e, più recentemente, della ditta Nima che si è offerta di occuparsi dell'aiuola davanti alla propria sede in via E. Fermi. Viste le due positive esperienze, il Comune ha deciso quindi di lanciare un appello volto a coinvolgere i privati nella cura e nella gestione del territorio. L’iniziativa prevede una serie di semplici regole sulla cura del verde da parte del proponente e un rapido iter amministrativo per l’autorizzazione. Spiega il vicesindaco, Elzo Severin: “La cura e la gestione del verde pubblico non può che essere un’opera collettiva. Se da un lato l’amministrazione comunale è tenuta a garantire gran parte della manutenzione del verde e dello sfalcio dell’erba utilizzando risorse proprie e da anni si sta impegnando a ripopolare Montebelluna con nuove piante attraverso l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, è altrettanto importante che cresca una maggiore partecipazione da parte della cittadinanza nel preservare e riqualificare le aree verdi della città. Questa iniziativa risponde proprio a questa necessità e si pone in linea con esperienze che, pur diverse, hanno una logica simile, ovvero quelle degli orti urbani e degli orti solidali. Per questo invitiamo le ditte del territorio ad accogliere l’appello prendendosi cura delle aree verdi sparse nel territorio così da migliorare la nostra città sia sul piano ambientale che estetico”.

