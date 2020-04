Agricoltura, Condifesa Treviso primo consorzio per erogazione di contributi

Condifesa TVB è il primo Consorzio in Italia per contributi pubblici erogati agli agricoltori associati nel 2019. La Marca al primo posto con 17 milioni di euro già incassati e 3 in arrivo. Una buona notizia, nonostante l’incubo Coronavirus stia spaventando anche il settore agricolo. Il Condifesa TVB (Treviso-Vicenza-Belluno) è ai primi posti in Italia per indennizzi assicurativi e mutualistici erogati ai propri soci, vale a dire 36,9 milioni di euro erogati nel 2019 alle imprese agricole. “E’ un importante risultato che si stacca di 15/20 punti rispetto alla media nazionale – dichiara con soddisfazione il presidente del Condifesa TVB Valerio Nadal – ciò contribuisce a far incrementare la fiducia dei nostri associati nel sistema assicurativo agevolato e mettere in sicurezza il reddito delle aziende agricole non solo da eventi meteo ma anche da fitopatie ed infestazioni parassitarie”.

I contributi arrivano dall’Agea che attinge dall’Ue. “Grazie all’efficacia delle procedure di controllo messe in atto dai nostri operatori – conclude il direttore del Condifesa TVB Filippo Codato – e alla collaborazione dei Centri di assistenza agricola e operatori assicurativi, abbiamo raggiunto già nel primo elenco di liquidazione una percentuale di oltre l’80 per cento in termini di aziende liquidate e 75 per cento in termini di importo”. Questi sono segnali importanti confermati dai primi dati del 2020 fanno registrare una importante crescita degli assicurati avendo già messo al riparo in meno di un mese oltre 280 milioni di capitale assicurato (trend +20% rispetto al 2019) e mancano ancora due mesi alla scadenza normativa per aderire agli strumenti della gestione del rischio promossi da Condifesa TVB e dalla Unione Europea.