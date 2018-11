Amorim Cork Italia tra le aziende virtuose selezionate dall'Università Ca' Foscari

Dopo un’indagine condotta dalle Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi di Padova e Università degli Studi di Verona, finanziata dalla Regione Veneto nell’ambito del progetto FSE “Responsabilmente”, Amorim Cork Italia è stata scelta come buon esempio di Corporate Social Responsability e Sostenibilità, tra circa 80 aziende delle provincie di Treviso e Belluno, a fianco di realtà altrettanto prestigiose come la Cooperativa Erga SCS, Labomar S.r.l., Contarina S.p.a. e Perlage S.r.l. Un riconoscimento valorizzato nella tre giorni dello Strategy Innovation Forum, che proprio presso l’Ateneo veneziano, al Campus Economico “San Giobbe”, ha coinvolto l’azienda leader nella produzione e vendita di tappi in sughero su un argomento attuale e scottante: “Gli impatti della Responsabilità Sociale d’Impresa e di territorio nelle province di Treviso e Belluno”, con l’intervento di Carlos Veloso dos Santos autore e testimone di una de “Le best practices attivate nelle Province di TV e BL”.

Dichiara l’a.d. di Amorim Cork Italia: «È un onore questo riconoscimento da un Ateneo prestigioso quale la Ca’ Foscari, oltretutto in occasione del suo 150° anniversario. Lavorando un materiale come il sughero, sostenibile per Natura, lo siamo senza dubbio anche noi. A ciò aggiungiamo anche l’attenzione alle persone, focus di tutto il nostro vivere e della stessa strategia aziendale. Nasce così la nostra Corporate Social Responsability, in modo assolutamente autentico e spontaneo, perché è già nel nostro DNA. Il rispetto per la natura si specchia anche nel rapporto con le persone, con la società dove siamo integrati e con il nostro territorio di appartenenza. È ciò che negli anni ci ha permesso di portare a uno sviluppo esponenziale il progetto di raccolta tappi usati ETICO, primo circolo virtuoso completo d’Italia. O, ancora, è quanto ci permette di essere in prima linea nel percorso per la Certificazione Family Audit, che premia le organizzazioni più performanti in materia di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro».

Allo Strategy Innovation Forum, il confronto tra imprenditori, manager, professionisti, ricercatori e policy maker ha visto emergere le potenzialità relative a nuovi mercati, da creare o rivalutare, dimostrando come in Amorim Cork Italia ormai ogni scelta getti le fondamenta sui bisogni sociali, basilare leva per assicurare anche ai clienti proposte di valore innovative.

Gallery