Carbonera: iniziati i rilevamenti sulla qualità dell'aria

CARBONERA E' iniziata nella giornata di martedì 27 marzo la campagna di rilevazione degli inquinanti atmosferici nell'aria che andrà avanti per i prossimi quaranta giorni nel comune di Carbonera.

I rilievi dell'Arpav avverranno grazie a una speciale centralina mobile posizionata in via 1 Maggio, nelle vicinanze della scuola primaria. Si tratta della prima campagna Arpav svolta nel semestre estivo che monitorerà i seguenti parametri: ossidi di azoto (Nox, NO e NO2), anidride solforosa (SO2), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), composti organici volatili, tra cui il benzene (BTEX), polveri sottili (PM10 e PM2.5), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) tra cui il Benzo(a)Pirene e Metalli. A conclusione della campagna di monitoraggio i tecnici Arpav predisporranno una relazione con i dati rilevati e le conclusioni sulla situazione della qualità dell'aria nella zona oggetto di monitoraggio.