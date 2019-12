Traffico illegale di uccelli: «Il piano anti-bracconaggio è a un punto morto»

Sono impressionanti i dati diffusi dalla provincia di Trento, il cui Corpo Forestale ha coordinato l'operazione antibracconaggio "Pullus Freedom". Diciotto persone arrestate in diverse parti d'Italia e il sequestro di 1.500 nidiacei avvenuto nelle provincie di Trento, Vicenza, Brescia, Firenze e Venezia. Ad essere coinvolte, con la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, sono il Friuli, la Lombardia, il Veneto, la Toscana, le Marche e la Campania. Il tutto per un presunto traffico dai caratteri anche internazionali di uccelli che sarebbero stati destinati al mercato dei richiami vivi da usare nei capanni dai cacciatori.

«Attendiamo l'esito giudiziario delle indagini - ha affermato il Cabs, l'associazione di volontari esperti in antibracconaggio - che sembrano però avvalorare l'ennesimo caso di di uccelli prelevati dai nidi o catturati in natura e destinati ai cacciatori. Questa operazione segue di sole poche settimane quella denominata “Lord of the Rings”, durante la quale altri 2mila uccelli da richiamo sono stati sequestrati oltre a 241 reti da uccellagione». Il Cabs, però, punta il dito contro tutti i Governi che si sono alternati a partire dal 2013. In quell'anno, infatti, la Commissione Europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura Pilot 5283/13/ENVI relativa proprio alla "uccisione, cattura e commercio illegale di uccelli". L’Europa constatava un altissimo tasso di illegalità ai danni degli uccelli migratori nel nostro paese e una mancanza di risposte adeguate per fronteggiarlo, in primis una non volontà di inasprire le sanzioni per i bracconieri, che in Italia sembrano proprio godere della complicità delle istituzioni. «Si è dovuto attendere il 2017 - denuncia il Cabs - per avere stesa la prima risposta alla UE, ossia il "Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici". Un Piano - affermano i protezionisti - che dovrebbe salvare la fauna alata italiana, ma che invece ancora oggi è rimasto in gran parte lettera morta».

Il Cabs riporta a titolo di esempio alcuni punti salienti di tale Piano che prevede, in molti casi, brevissimi tempi di applicazione. "Ci chiediamo che fine hanno fatto buona parte di quegli obiettivi definiti a "priorità alta" la cui piena applicazione doveva avvenire entro 12 mesi. Tra questi vi era il potenziamento delle polizie provinciali, ormai scomparse dalla scena in molte parti d’Italia, oltre a una seria rivisitazione delle ammende per il bracconaggio che di fatto ancora oggi contemplano solo leggeri reati di natura contravvenzionale e che sono rimaste ferme al 1992. Non a caso il bracconaggio continua a fiorire, i recidivi aumentano e gruppi criminali si organizzano per trarre vantaggi economici dal saccheggio dell’avifauna. Quale forte lobby del bracconaggio - si chiede a questo proposito il CABS – impedisce al governo italiano di iniziare a punire seriamente questo tipo di reati? Il Cabs accoglie con favore le dichiarazioni del Ministro Costa che, nel suo account Facebook, ha affermato come oggi lo Stato è dalla parte degli animali e faremo il massimo per tutelare la loro vita". Devono ora seguire delle azioni. "Speriamo che lo Stato - ha concluso il Cabs - inizi davvero a tutelare la vita degli animali selvatici dando attuazione ai Piani da lui stessi varati. Ad oggi, però, sul piano delle leggi siamo su un piano morto. E questa mancanza mina ogni giorno i risultati che le forze dell’ordine ottengono con grande sforzo investigativo e investimento di personale".