Risparmio energetico: torna ad Asolo “M’illumino di Meno”

ASOLO Torna anche quest’anno “M’illumino di Meno”, la festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Quest’anno l’appuntamento è fissato per venerdì 23 febbraio e sarà un’occasione per festeggiare il compleanno del Protocollo di Kyoto, il tentativo dell’umanità di salvare la Terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici. Come già accaduto negli ultimi anni, anche per il 2018, il Comune di Asolo aderisce all'iniziativa, promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di RAI Radio2.

Con apposita delibera di giunta, l’amministrazione comunale partecipa alla giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico, M’illumino di Meno quest'anno è dedicata, oltre al risparmio energetico con "lo spegnere le luci", anche alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi, come gesto di rispetto per l’ambiente e di mobilità sostenibile. Per l'occasione verrà spenta l'illuminazione delle facciate di alcuni palazzi storici; sarà attivata la ZTL nel Centro Storico, dalle 21.00 alle 01.00; in collaborazione con il Museo Civico, verrà organizzata una visita al lume di candela della Mostra di Mario Schifano, dedicata alla Pop Art Italiana.