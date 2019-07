Il Comune di Asolo eletto all’unanimità coordinatore regionale città dell'olio del Veneto

Un’iniziativa promossa dal Consigliere Nazionale delle Città dell'Olio Orio Mocellin, Assessore all'Agricoltura del Comune di Pove del Grappa, con l’obiettivo di accrescere la capacità propositiva e la forza contrattuale delle Città dell’Olio sul territorio regionale. Lunedì 22 luglio, a Pove del Grappa, è nato il primo Coordinamento Regionale delle Città dell’Olio del Veneto. Un’iniziativa promossa dal Consigliere Nazionale delle Città dell'Olio Orio Mocellin con l’obiettivo di accrescere la capacità propositiva e la forza contrattuale delle Città dell’Olio sul territorio regionale, finalizzata a massimizzare le possibili sinergie tra le varie componenti della filiera olivicola regionale, in un’ottica di vantaggio per gli associati.

In occasione dell’incontro che si è svolto nella sede comunale di Pove del Grappa, sono stati eletti all’unanimità gli organi del Coordinamento Regionale: Coordinatore Regionale il Comune di Asolo, rappresentato da Rosy Silvestrini, Assessore; Vice Coordinatore vicario Lorenzo Ottolitri, Consigliere delegato del Comune di Galzignano Terme; Vice Coordinatore Silvano Brighenti, Consigliere delegato del Comune di Brenzone e Alida Vettoruzzo, Assessore del Comune di Maser. Inoltre, fa parte di diritto dell’Ufficio di Presidenza del Coordinamento il Consigliere Nazionale Orio Mocellin, Assessore del Comune di Pove del Grappa.

La nascita del Coordinamento Regionale delle Città dell’Olio del Veneto è stata salutata con orgoglio dal Presidente delle Città dell’Olio Enrico Lupi e dal direttore Antonio Balenzano. «Questo è un primo importante passo nella direzione di un impegno maggiore della nostra Regione nel sostenere il comparto olivicolo - ha dichiarato la neo eletta coordinatrice Rosy Silvestrini, Assessore del Comune di Asolo - con questa squadra sono pronta a raccogliere le sfide che ci attendono. Tra le principali iniziative ricordo la “Camminata tra gli Olivi”, evento di sensibilizzazione dedicato al paesaggio olivicolo, il progetto educativo per le scuole “Olio in Cattedra” e le celebrazioni del 25esimo della nascita dell’Associazione nazionale Città dell’Olio». «Finalmente abbiamo finalizzato il lavoro fatto in questi anni nella costruzione di un organo stabile che avrà il compito di far crescere l’attenzione delle istituzioni e dell’Ente Regionale in primis, sul nostro patrimonio olivicolo»: ha commentato Orio Mocellin, Consigliere nazionale delle Città dell’Olio.