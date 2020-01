Stop alle emissioni di gas serra entro il 2050: la decisione dei Comuni trevigiani

L’associazione Comuni della Marca Trevigiana ha aderito ufficialmente, con delibera del suo Consiglio direttivo, al manifesto “Un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica” promosso da Symbola. Fondazione per le qualità italiane.

“Siamo convinti – si legge nel manifesto - che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050. Questa sfida può rinnovare la missione dell’Europa dandole forza e centralità. E può vedere un’Italia in prima fila. La sfida della crisi climatica può essere l’occasione per mettere in movimento il nostro Paese in nome di un futuro comune e migliore. Noi, in ogni caso, nei limiti delle nostre possibilità, lavoreremo in questa direzione, senza lasciare indietro nessuno, senza lasciare solo nessuno. Un’Italia che fa l’Italia, a partire dalle nostre tradizioni migliori, è essenziale per questa sfida e può dare un importante contributo per provare a costruire un mondo più sicuro, civile, gentile”.

«Come sindaci della provincia di Treviso – afferma Mariarosa Barazza, presidente dell’associazione Comuni della Marca Trevigiana - condividiamo questa “convinzione” con i promotori del Manifesto e siamo impegnati nelle nostre realtà a introdurre pratiche di sostenibilità ambientale, anche per essere d’esempio ai cittadini. L’adesione al manifesto è un invito ai colleghi amministratori a mantenere alta l’attenzione su un tema centrale per la sopravvivenza stessa della nostra specie. Ciò che oggi scegliamo di fare o di non fare nelle nostre singole, piccole realtà ha ricadute sul futuro del pianeta e delle prossime generazioni».