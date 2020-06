Green Power è la prima barca ibrida costruita in riva al Sile

Casale sul Sile si prepara a festeggiare il primo varo navale dopo il lockdown con un evento a dir poco speciale. Giovedì 25 giugno, alle ore 12 nel cantiere Studioplast di via Nuova Trevigiana 21 a Lughignano di Casale, sarà infatti varata la prima barca elettrica (ibrida), realizzata sulle rive del Sile dopo vari esperimenti e prototipi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un'imbarcazione in grado di navigare per 5 ore a 6 nodi trasportando 55 persone; la "Green Power" può percorrere il Canal Grande di Venezia almeno 4/5 volte o l'intero fiume Sile prima di scaricarsi e comunque può attivare in caso di necessità il motore diesel endotermico. Si tratta di un'operazione importante per il cantiere trevigiano che ha costruito la barca per conto della società Venice by Boat. Sarà destinata al servizio delle isole della Laguna Nord (Torcello, Sant'Erasmo, Murano, Burano), in convenzione con l'Actv o per gite lungo il fiume Sile in totale rispetto dell'ambiente. I dettagli saranno spiegati durante il varo di giovedì 25 giugno dai titolari di Studioplast: Giuliano Vincenzi e la giovane figlia 25enne Anna che affianca il padre in cantiere. Alle ore 12 la benedizione della barca e la preghiera del marinaio (sarà presente don Fabio Mattiuzzi, il sindaco di Casale Stefano Giuliato e le autorità militari). Naturalmente verrà infranta sullo scafo dalla madrina la tradizionale bottiglia di Prosecco. Dalle 12.15 giro di prova in direzione Casier con sosta rinfresco alla Trattoria Al Sile.