“Bio Explorer”: presentata al pubblico la macchina che riduce a zero l'uso del glifosato

Si chiama “Bio Explorer” e già un centinaio di imprenditori agricoli della Marca la stanno usando. E’ una delle 14 tecnologie premiate nel corso della terza edizione di “Vite in campo” giunta alla conclusione a Susegana. La nuova macchina permette di ridurre a zero l’uso del Gliphosate (diserbo), di tenere pulito la parte del sottofila del vigneto tra le vigne, di ridurre del 40 per cento la dispersione sui trattamenti e di abbattere le immissioni di CO2. Il presidente del Condifesa TVB Valerio Nadal ha commentato: “Vite in Campo è il luogo in cui il dialogo tra viticoltori e costruttori porta alla soluzione dei problemi reali. Questo è possibile nel contesto di una delle più prestigiose fiere in movimento a livello nazionale che vanta oltre 200 macchine operative in campo”. Per il direttore del Condifesa TVB “gli oltre 2200 visitatori di questa edizione sono la testimonianza chiara di quanto è forte la volontà di puntare sulla sostenibilità in agricoltura”. Gianluca Fregolent vice direttore “Sviluppo economico” della Regione “Verrà data agli agricoltori la possibilità di coltivazione in prossimità delle abitazioni solo se utilizzeranno macchine a basso impatto e con tecnologie che riducono le derive”.

Tecnologia, formazione e gestione efficace delle pratiche agricole, questi gli ingredienti delle colline Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco per una viticoltura rispettosa dell’ambiente. È quanto emerge dal convegno “Vite e territorio: convivenza possibile con l’innovazione”, tenutosi ieri sera, l’evento dedicato alla viticoltura innovativa e sostenibile che ha portato tra i vigneti dell’azienda agricola Conte Collalto (Susegana, TV) 2.200 professionisti da tutto il Paese. Numeri che confermano il grande interesse per la rassegna green giunta quest’anno alla sua terza edizione e organizzata da Condifesa Treviso, Vicenza e Belluno (TVB) in collaborazione con il Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, il Consorzio di tutela Prosecco Doc e il Consorzio tutela vini Asolo Montello, sotto il coordinamento de L’Informatore Agrario e Vite & Vino. “Stimolare un approccio sostenibile alla viticoltura è l’obiettivo del convegno di Vite in Campo e dell’intera manifestazione, per favorire un’economia circolare e sempre più responsabile a beneficio degli abitanti e dell’ambiente del territorio – ha detto Antonio Boschetti, direttore delle testate professionali della casa editrice veronese -.