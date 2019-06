«Troppo Prosecco prodotto: il boom rischia di diventare una bolla»

Il boom del prosecco fa discutere. Mentre Confagricoltura trevigiana e Diocesi di Vittorio Veneto puntano il dito contro il diserbo chimico, Simonetta Rubinato, presidente dell’associazione Veneto Vivo ed ex parlamentare del Pd, chiede ai rappresentati del Consorzio di tutela quale strategia intendono adottare per il futuro per evitare la “bolla del Prosecco”.

«La sovrapproduzione della vendemmia 2018 e le code chilometriche dei trattori che trasportavano l’uva nelle cantine sociali, con un crollo dei prezzi del 50% di cui molti piccoli agricoltori si accorgeranno solo al pagamento del saldo a novembre prossimo – scrive nella sua pagina Facebook commentando una recente dichiarazione del giornalista Federico Rampini che ha parlato di ‘globalizzazione del prosecco’ come vittoria di una guerra lampo - è stato solo un episodio eccezionale o ha segnato l’inizio di un’inversione di marcia? Un fenomeno dal successo di queste dimensioni va governato con una vision lungimirante, pianificando quantità e qualità dei beni economici, sociali e ambientali in gioco, dall'estensione dei vigneti alla sostenibilità della produzione, dalla tutela del territorio a quella dell’eccellenza del prodotto».