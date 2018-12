Boschi a Natale: visite e degustazioni in provincia di Treviso

Ancora pochi giorni e tornerà l'appuntamento con “Boschi a Natale”, sesta edizione dell'evento che unisce visite e degustazioni in alcune delle più belle zone boschive del Veneto.

Una iniziativa che nelle passate edizioni ha riscosso grande successo grazie alla capacità di saper coniugare la promozione delle aree naturalistiche con i valori della tutela ambientale attraverso un percorso esperienziale decisamente affascinante, capace di inebriare tutti e i 5 sensi grazie a colori, profumi, suoni e sapori della terra veneta. L'appuntamento si terrà domenica 9 dicembre e, ancora una volta, renderà protagonisti parchi, oasi e aree naturalistiche del Veneto grazie ad un ricco programma messo a punto dall'assessorato ai Parchi della Regione e dall'unione delle Pro Loco del Veneto. Boschi a Natale 2018 accenderà i riflettori su 16 aree suddivise tra montagna e pianura, in cui verranno condotte visite guidate gratuite che si concluderanno con assaggi di prodotti tipici del territorio. Luoghi solitamente poco frequentati nella stagione invernale che, invece, sa offrire colori e scenari di particolare suggestione. E se a questo si aggiunge una bella camminata in compagnia e un ristoro finale a base di piatti della tradizione locale, ecco che la formula risulta vincente. A Treviso saranno cinque le località che aderiranno all'iniziativa: Gaiarine (visita a Bosco Crasere con partenza alle ore 14 da via Benedetti 48 a Francenigo) Revine Lago (alla scoperta del Parco Livelet con punto di ritrovo alle ore 10 in Via Carpenè), Cison di Valmarino (punto di ritrovoin Piazza Roma 8, alle ore 10 per visitare la via dell'acqua), Quinto di Treviso (alla scoperta dell'Oasi Cervara, punto di ritrovo in Via Cornarotta 50 alle ore 14) e Fregona (punto di ritrovo: parcheggio capanna la Genziana, in Pian del Cansiglio).