Breda di Piave entra a far parte dei Comuni Ciclabili 2019

Breda di Piave è un “Comune Ciclabile”. Il riconoscimento arriva direttamente dalla Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che ha inserito 10 nuovi Comuni italiani nell’elenco di quelli che mettono in atto serie politiche attive per la mobilità sostenibile, l’incentivazione di piste ciclabili e in generale lo sviluppo di pratiche ambientali rivolte alle future generazioni in ambito di trasporto.

Breda di Piave entra subito con tre bike-smile sulla “Bandiera Gialla della Ciclabilità” per l’Amministrazione guidata da Moreno Rossetto, che da anni porta avanti il progetto della Mobilità Dolce e proprio a settembre ha inaugurato le nuove piste ciclabili. A ritirare il premio, oggi, la vicesindaco Adelaide Scarabello e l’assessore alla Viabilità Lucio Zaniol. La valutazione della FIAB avviene in base a decine di parametri distribuiti in 4 aree: infrastrutture urbane, cicloturismo, governance e comunicazione&promozione. Il punteggio varia da uno a cinque punti, rappresentati dalle “bike-smile”, icone di smile a forma di bicicletta. E Breda se ne è aggiudicate subito tre in entrata. Sono 21 in Veneto i Comuni Ciclabili e Breda di Piave è il quarto trevigiano ad aggiungersi dopo Treviso, Vittorio Veneto e Mogliano Veneto, nonché unico della Marca Trevigiana in questa tornata. La consegna del riconoscimento di “Comuni Ciclabili” è solo uno degli aspetti di un progetto che si prefigge di creare una rete tra tutte le realtà aderenti e di stimolare sindaci e amministrazioni a fare sempre meglio per agevolare lo sviluppo di una mobilità attiva e la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto in ogni ambito (dagli spostamenti quotidiani di bike-to-work e bike-to-school al tempo libero, fino alle vacanze in sella).

«Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento che premia il lavoro fatto in questi anni i grandi investimenti nella Mobilità Dolce, uno dei punti cardine della nostra amministrazione – commentano Adelaide Scarabello e Lucio Zaniol – proprio a metà settembre avevamo lanciato una bellissima settimana di iniziative che sposano la mobilità dolce, il rispetto per l'ambiente, la vita di comunità e la qualità della vita, inaugurando anche le due nuove ciclopedonali tra Breda e Pero e San Bartolomeo. Ringraziamo dunque gli uffici comunali, le associazioni, le aziende e i cittadini che con le loro azioni quotidiane ci hanno permesso di ottenere questo riconoscimento».