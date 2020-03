Sostituzione di vecchie caldaie: Mogliano stanzia 30mila euro

Continua l’impegno del Comune di Mogliano sul fronte del miglioramento della qualità dell’aria e della promozione del risparmio energetico, che destina un cospicuo finanziamento per la sostituzione di vecchie caldaie con modelli nuovi, ad alta efficienza energetica.

Per promuovere nel territorio comunale una nuova cultura dell'energia che tuteli l'ambiente e la vita della collettività, il Comune ha messo a disposizione 30mila euro per i moglianesi intenzionati a sostituire vecchi impianti termici inquinanti. «Con questo finanziamento più sostanzioso rispetto al passato andiamo a incentivare le famiglie a sostituire le vecchie caldaie, proprio perché una grossa fetta dell’inquinamento atmosferico, circa il 70%, è data dal riscaldamento domestico ed è lì che soprattutto bisogna intervenire. Le novità introdotte quest’anno vanno proprio in questa direzione”, interviene il sindaco Davide Bortolato. Rispetto agli anni passati, in cui si finanziavano solo le vecchie caldaie a favore di nuovi impianti alimentati a metano, è ora possibile inoltrare la richiesta di contributo anche per la sostituzione di vecchie caldaie alimentate a gpl e a gasolio, come pure di vecchie stufe a bassa efficienza energetica con nuove stufe ad alto rendimento. Per dare continuità al vecchio bando, potrà presentare la domanda anche chi ha già cambiato la propria caldaia a decorrere dal 15 ottobre 2019. Tutte le domande di contributo dovranno comunque essere inoltrate entro il 31 dicembre 2020. Ogni richiedente può fare domanda di contributo relativamente a un solo impianto. È previsto un contributo fisso di 500 euro a richiedente, fino ad esaurimento della somma destinata a tale iniziativa.