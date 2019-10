"Camminata a passo Libero": tutti insieme in marcia per l'ambiente, il riciclo e la scuola

Successo di genitori ragazzi e cittadini per la prima "Camminata a passo Libero" di tutte le scuole di Negrisia, Levada e Ponte di Piave organizzata dal Comitato Genitori di Ponte di Piave in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e il Comune di Ponte di Piave, con il patrocinio della Provincia di Treviso e la preziosa collaborazione ed esperienza dell’Atletica 3 Comuni e del progetto Pedibus attivissimo nel plesso scolastico di Levada. Per le strade comunali, partendo dal polo scolastico al centro del paese, per poi farvi ritorno dopo 6 chilometri di percorso, si è snodato il lungo serpentone di grandi e piccoli, tutti impegnati in una camminata il cui ricavato verrà devoluto ai progetti scolastici.

La manifestazione è stata sostenuta da Savno e Piave Servizi che hanno permesso potesse essere “evento plastic free”, senza cioè l’uso di plastiche a perdere: i partecipanti hanno infatti ricevuto una borraccia da Piave Servizi da poter riutilizzare e scoprire l’importanza dell’acqua lungo i punti di ristoro grazie alla collaborazione di Savno che ha sensibilizzato i ragazzi e i loro genitori anche al riciclo e riuso. “Una grandissima soddisfazione avere riunito insieme genitori e ragazzi delle scuole di Negrisia Levada e Ponte di Piave - ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - in questa camminata che rappresenta una comunità che lavora con e per le giovani generazioni. Ringrazio il Comitato Genitori che raccoglie tutti i gruppi di genitori impegnati nei diversi plessi e ordini scolastici ed è un costruttivo esempio di senso di comunità che accompagna, sostiene e stimola le nostre scuole. La giornata è stata accompagnata anche dall’attenzione a quei comportamenti che oggi potremo definire 'green', come andare più spesso a piedi o eliminare l’utilizzo di plastica usa e getta e all’acqua che è vita grazie alla collaborazione con Piave servizi e Savno. Ringrazio l’Atletica 3 comuni che è stata fondamentale per il coordinamento della manifestazione, la Croce Azzura, la Polizia Locale, i Carabinieri in Congedo e il Gruppo Insieme per aver permesso che si svolgesse in sicurezza la manifestazione”.

“Ringrazio il Comitato Genitori e tutti coloro che si sono prodigati – ha dichiarato invece la Dirigente Scolastica Raffaella Contraffatto - affinché questa camminata coinvolgesse tutto l’Istituto Comprensivo, dall’infanzia alle secondaria di primo grado. Questa camminata rappresenta come per l’istruzione il procedere tenendo conto delle capacità, tempi e dei bisogni di ciascuno dei nostri ragazzi, sia fondamentale come il lavorare in sinergia tra le Istituzioni per attivare importanti progetti”.