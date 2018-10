Coldiretti: fine settimana all'insegna della zucca

Fine settimana dedicato ai frutti autunnali in centro a Treviso. I mercati di Campagna amica del Veneto si preparano a festeggiare con patate americane, castagne e zucche, la stagione che anticipa l’inverno.

In leggero anticipo sull’appuntamento più amato dai bambini, quello della notte che precede la festività di tutti i Santi, gli agricoltori delle bancarelle di Coldiretti invitano grandi e piccini a conoscere i segreti dell’ortaggio principe degli orti: la zucca. «Imprevedibile prodotto – spiegano gli esperti – anche durante la coltivazione può coglierti di sorpresa per la sua natura facile all’ibridazione. Una volta matura e raccolta, però, questa verdura manifesta tutte le sue versatilità in cucina, come decorazione e persino nell’agricosmesi». I laboratori curati direttamente dagli operatori agricoli per insegnare ai consumatori le varietà più predisposte all’arte ornamentale oppure a quella culinaria sono previsti da sabato 27 a domenica 28 ottobre i quasi tutte le province venete. La programmazione continua in via straordinaria, per Vicenza e Venezia, anche nella data del 31 ottobre con particolari animazioni dedicate ai più piccoli.