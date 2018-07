Treviso tra le sei città più virtuose in Italia per il riciclo delle capsule di caffè

SPRESIANO Il programma di Nespresso The Positive Cup per la raccolta e il riciclo delle capsule esauste continua a registrare risultati positivi in Italia. Nel comune di Treviso, dove il servizio è attivo nella Boutique di via Calmaggiore, sono state recuperate e destinate ad una seconda vita 26,5 tonnellate di capsule in alluminio nel 2017. Il programma, nato nel 2011 dall’impegno di Nespresso e realizzato grazie alla preziosa collaborazione con CiAL (Consorzio Imballaggi in Alluminio), Utilitalia e il CIC (Consorzio italiano Compostatori), permette ogni anno di recuperare e valorizzare importanti risorse. Attualmente, l’iniziativa è attiva attraverso un sistema capillare di 107 punti di raccolta, 60 Boutique Nespresso e 47 isole ecologiche, distribuiti su tutto il territorio nazionale e presenti in 61 città italiane, di cui 29 capoluogo di Provincia.

La città di Treviso conferma nel 2017 il trend di crescita nel recupero delle capsule esauste e, con una raccolta di 26,5 tonnellate, registra un aumento del 51% rispetto al 2016. Il servizio di ritiro delle capsule raccolte è curato per il comune di Treviso da Contarina spa, mentre il riciclo dell’alluminio è garantito dal Consorzio CIAL. Nespresso, inoltre, gestisce il recupero del caffè residuo che viene avviato a compostaggio. Infatti, attraverso una filiera dedicata, l’iniziativa consente di destinare ad una seconda vita i due materiali che compongono la capsula: l’alluminio viene riciclato al 100%, con un notevole risparmio di energia e di materia, fino al 95%; il caffè residuo viene trasformato in fertilizzante e utilizzato in una risaia in provincia di Pavia dove Nespresso acquista il riso e lo dona a Banco Alimentare della Lombardia.

Nel 2017 in Italia sono state recuperate e valorizzate un totale di 532 tonnellate di capsule esauste, il 19% in più rispetto al 2016. La crescita del progetto è attestata anche dai risultati dei primi mesi del 2018 in cui la quantità di capsule raccolte è già triplicata rispetto allo stesso periodo del 2017. Per conoscere tutti i punti di raccolta Nespresso e partecipare attivamente al progetto visitare il sito: https://www.nespresso.com/it/it/storeLocator#map-intro