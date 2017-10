Susegana, concessionaria Carraro al fianco delle istituzioni nella lotta all'inquinamento

SUSEGANA Mercedes Benz Carraro, concessionaria con sede a Susegana, si conferma partner affidabile per le istituzioni pubbliche impegnate a rinnovare il proprio parco automezzi con nuovi veicoli a basso impatto ambientale. “Con il nostro marchio aziendale – spiega l’amministratore delegato Giovanni Carraro - siamo fortemente impegnati nel mettere in strada mezzi che inquinino sempre meno. E’ il caso dell’Econic a metano, mezzo che consente una riduzione delle emissioni di circa il 25% in meno di CO2 rispetto ad un mezzo con motore diesel”. Gli ultimi sei Econic sono stati consegnati stamane all’Ambiente Servizi, la multiutility che serve venti comuni per un bacino di circa 150 mila abitanti nel pordenonese.

«Si tratta - spiega l’ad - di autocarri speciali Econic a due e tre assi specificatamente concepiti per essere allestiti con compattatore e che si distinguono per la cabina ad accesso particolarmente basso per agevolare le frequenti salite e discese dell’operatore, il cambio automatico Allison idoneo alle frequenti manovre “stop and go” e, soprattutto, per la motorizzazione da 302 CV alimentata a gas metano. Ambiente Servizi ha riscontrato che l’Econic Mercedes-Benz è il veicolo che risponde all’orientamento aziendale verso soluzioni ecologiche per un servizio sul territorio sempre più pulito e che ben si inserisce nel progetto di Economia Circolare perseguito dall’azienda».