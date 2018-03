Auto elettriche, centraline di ricarica gratuite nelle filiali delle concessionarie "Carraro"

TREVISO Il parco di autovetture elettriche si sta ingrandendo (le rilevazioni più recenti parlano di oltre 500 quelle che circolano in Veneto) e cresce anche l’esigenza per i proprietari di poter contare su una rete di colonnine per la ricarica che consenta di viaggiare sicuri. Ai 19 punti oggi presenti, secondo il sito colonnineelettriche.it, in provincia di Treviso, si aggiungono ora i 4 presenti nelle sedi di Susegana, Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo (oltre a Sedico e Santa Maria di Sala, fuori provincia) della Carraro Concessionaria .

L’accesso alla rete di ricarica è assolutamente gratuito. Le centraline sono disponibili negli orari di apertura delle diverse sedi della concessionaria, più precisamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (domenica chiuso salvo aperture straordinarie).

“Coerenti al nostro impegno di azienda ecosostenibile – spiega l’amministratore delegato Ruggero Carraro – mettiamo volentieri le centraline a disposizione dei nostri clienti e più in generale degli automobilisti che possiedono una vettura elettrica. Contribuiamo a rendere più pulito l’ambiente in cui viviamo”.