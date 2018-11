Ricarica fino a otto auto contemporaneamente: a Castelfranco ecco 4 Palina

Inaugurate oggi presso il Centro Commerciale “I Giardini del Sole”, storica realtà del territorio, 4 Palina Repower da 22 KW con 8 prese. All’inaugurazione erano presenti Stefano Marcon, Sindaco di Castelfranco Veneto, Gianfranco Giovine, Vicesindaco, Marica Galante, Assessore alle attività produttive e all’ecologia, Michele Gottardo, Direttore Centro Commerciale I Giardini del Sole, Matteo Poli, Responsabile Repower Nordest.

Il servizio di ricarica gestito tramite APP Recharge Around di Repower sarà per il primo periodo gratuito e fruibile durante l’orario di apertura, seguendo le istruzioni. Le 4 PALINA di ricarica sono il primo Polo per la ricarica elettrica nella regione Veneto, potendo ricaricare fino a 8 veicoli allo stesso tempo, che siano full electric o ibridi plug in. Il Direttore del Centro Michele Gottardo ha dichiarato: «Con questa inaugurazione il Centro Commerciale prosegue nel suo percorso di attenzione alla sostenibilità partita dalla diminuzione dei consumi grazie alla tecnologia di illuminazione a LED e che continua con l’implementazione di questo servizio a favore di una mobilità sostenibile».