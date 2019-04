Rifiuti, a Mogliano un nuovo centro del riuso contro l'usa e getta

Ridurre, riusare e riciclare sono questi gli obiettivi dell’amministrazione comunale di Mogliano Veneto. Dopo aver conseguito buoni risultati in materia di riciclaggio, che hanno consentito di tenere bloccata la tariffa rifiuti negli ultimi 5 anni, giovedì 4 aprile è stato presentato da Veritas il nuovo progetto di ampliamento e riqualificazione dell’ecocentro di via Ronzinella, dove saranno raccolti materiali in buono stato da avviare a riuso.

Sorgerà, infatti, a Mogliano, presso l’ecocentro di via Ronzinella, il nuovo centro del riuso, dove materiali non più utilizzati ma ancora in buono stato, potranno trovare nuova vita senza diventare rifiuti, un antidoto alla cultura dell’usa e getta che ha preso piede in una società molto orientata ai consumi. Una prassi basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale, poiché aiuta a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e consentire alle fasce più deboli della popolazione di ottenere a titolo gratuito beni non nuovi ma ancora in grado di essere utilizzati. Presenti all'incontro il direttore generale di Veritas, Andrea Razzini, e i tecnici del settore, d’intesa con l’amministrazione comunale. Tutti entusiasti per un progetto molto ambizioso e nel pieno rispetto dell'ambiente.