A Cimadolmo, nonostante il Covid, fiorisce la lettura grazie ai tronchi abbattuti da Vaia

Altri tronchi abbattuti dalla tempesta Vaia del 2018 hanno trovato nuova vita nel progetto di incentivo alla lettura iniziato qualche mese fa nel territorio del comune di Cimaldolmo. Le biblioteche a cielo aperto sono presenti ora anche a San Michele di Piave e Stabiuzzo, oltre che a in paese. In base alle direttive sullo scambio dei libri dell’Ulss 2, per il contenimento del contagio da Covid-19, la fruizione è però purtroppo momentaneamente sospesa. «Il ringraziamento dell’Amministrazione per questo dono alla comunità va alla ditta Francescon Imballaggi per aver regalato i tronchi e a Mauro Casagrande e Antonio Dario per averli intagliati e realizzati!» fa sapere il Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery