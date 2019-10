Coldiretti porta la "Campagna amica" in città

«Decolla la settimana di Campagna amica in città per suggellare il patto di Coldiretti tra produttori e consumatori. Lo faremo ragionando, giocando, degustando tutti insieme».

Entusiasmo e orgoglio per Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso, che oggi in conferenza stampa in Camera di commercio, nel capoluogo della Marca trevigiana, ha presentato la prima edizione di Campagna Amica in città. Con lui anche Loris De Miranda, presidente di Terranostra Treviso, Marco De Zotti, delegato di Giovani Impresa Treviso, Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso. Sarà una settimana in cui Coldiretti porterà a Treviso il significato di una Campagna Amica grazie a tutta una serie di iniziative che cominceranno con una cena benefica curata dagli Agrichef per continuare con un talk show all’insegna dell’innovazione, l’apertura straordinaria del Mercato coperto, dei cooking show dimostrativi e narrativi delle eccellenze produttive di casa nostra, l’animazione di una serie di fattorie didattiche con giochi per grandi e piccini, un pic nic per le famiglie, una straordinaria gara in canoa nel Sile e il concerto dei Los Massadores. Loris De Miranda, presidente Terranostra: «Gli Agrichef racconteranno i prodotti di casa nostra con le loro ricette. Sarà il debutto dei nuovi diplomati, 12 Agrichef trevigiani, che sapranno mostrare il valore aggiunti di chi declina in cucina i prodotti che lui stesso coltiva. Non perdetti gli otto coking show e le degustazioni in piazza Giustinian». Marco de Zotti, delegato Giovani impresa Treviso: «Le giovani imprese di Marca hanno saputo innovare le proprie aziende agricole all’insegna della multifunzionalità. In questo week end vi mostreremo alcuni aspetti dell’agricoltura trevigiana capace di stupirvi. Per non parlare dell’appuntamento di sabato quando ci confronteremo con imprenditori trevigiani di successo che spero siano da stimolo per le nostre giovani imprese». Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso: «Sarà un week end utile per confrontarsi con i consumatori e per continuare un dialogo che vede l’agricoltura come punto di riferimento sociale per i cittadini e la stessa Coldiretti come garante del cibo che i cittadini possono scegliere con consapevolezza e tutte le garanzie del caso. Ma sarà l’occasione anche per condividere degli appuntamenti con le famiglie come il pic nic con agribag da vivere in riviera Santa Margherita».

Campagna Amica in città: il programma

8 ottobre - Un Caffè Amico insieme

A Treviso Caffetteria del Mercato Coperto di Campagna Amica in piazza Giustinian: alle ore 8,00 Caffè e fetta di torta. Noi di sicuro ci siamo insieme ai partner della Treviso Creativity Week 2019.

9 ottobre 2019. La cena Solidale degli Agrichef

Cena Solidale con gli *Agrichef di Terranostra, Mercoledì 9 ottobre 2019, ore 20.00, c/o Hotel Continental Via Roma, 16 Treviso. Il costo è di 40,00 Euro pro capite. Pregasi confermare la Vostra presenza al n. 0422 954111. Il ricavato sarà devoluto ai Servizi di Psicologia Ospedaliera dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso: progetto scrittura autobiografica.

12 ottobre 2019. Il talk show Think Food, Make farm

Auditorium Santa Croce (Quartiere Latino) – ore 10

Aziende e innovazione: il racconto delle eccellenze venete

Introduzione: Marco De Zotti, delegato giovani imprese Coldiretti Treviso. Intervengono: Giorgio Polegato, presidente Coldiretti Treviso, Fausto Pinarello, presidente Cicli Pinarello, Matteo Zanetti, presidente Segafredo Zanetti, Luciano Gamberini, docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni Unipd, Massimo Morbiato, ceo di Agriopendata. Testimonianze di giovani imprenditori agricoli: Philipp Breitemberger: il Kywi Bio italiano venduto in Australia, Katy Mastorci: una scelta di vita verso l’ambiente e Ivano Fighera: la multifunzionalità rurale ad alto livello.

12 ottobre 2019. Il concerto Cooldiretti

Piazza Borsa Ore 21. Concerto Los Massadores

12 e 13 ottobre. Mercato Coperto e Fattorie didattiche in piazza Giustinian Recanati

Piazza Giustinian Recanati, dalle ore 10,00 alle ore 19.

Mercato di Campagna Amica. La varietà di prodotti a km 0 che cercate è tutta qui. Le aziende agricole locali saranno a vostra disposizione per una spesa che soddisfa tutti i palati. Fattorie Didattiche: accarezzare gli animali della fattoria, scoprire come si fa il formaggio, ammirare gli intagliatori all’opera, guidare un minitrattore e molto altro… il mondo contadino arriva in città.

12 e 13 ottobre. Cooking Show e degustazioni in piazza Giustinian Recanati

Gli AgriChef di Terranostra - Campagna Amica Treviso propongono le loro ricette a Km zero (orari 10.30, 11.30, 16.30, 17.30). Ecco i protagonisti: sabato mattina Vania Cancarello Agriturismo Ai Colori di Paese; sabato pomeriggio Marilisa Piovesan Agriturismo Cain Orbo di Olmi di San Biagio. Domenica mattina Oscar Fiorese Agriturismo Malga Col Serai di Borso del Grappa; domenica pomeriggio Oscar Fiorese e Marco De Martin Agriturismo Ai Carrettieri del Piave di Lovadina di Spresiano.

12 e 13 ottobre. Intrattenimento per bambini con “1,2,3… Ludobus”

Una ludoteca viaggiante che stimola la creatività e la capacità di giocare dei bambini di tutte le età; con giochi e attrezzature, colori, musica e ogni sorta di materiale e idee per costruire e inventare.

13 ottobre. Pic Nic in Riviera e sfida Dragon Boat

Giardini di Sant’Andrea ore 12:30. Acquista un’agribag al mercato coperto di Piazza Giustinian Recanati al costo di 5 euro (panini, acqua, frutta e dolce) e goditi la domenica in riva al Sile. E per la gioia di tutti i bambini, ci saranno anche gli animatori di LILT-Giocare in Corsia. Fiume Sile (Ponte Dante – Ponte Università) ore 15.30. Sfida sulle acque del Sile in una gara di canottaggio stile british tra equipaggi del mondo agricolo utilizzando i Dragon Boat tra le squadre: Radicchio di Treviso, Prosecco, Raboso e Piave.