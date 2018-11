Vascon festeggia San Martino con un evento dedicato ai prodotti dell'autunno

Colonia agricola festeggia San Martino con un appuntamento dedicato ai sapori. Domenica 11 novembre dalle 10 alle 18 una festa pensata per grandi e piccini dove musica, passeggiate, fattoria didattica, ludoteca itinerante e mercatini faranno da cornice all'appuntamento autunnale per eccellenza.

Due le caratteristiche che rendono unica l'iniziativa: Il mercatino del baratto e dell'usato con tanti espositori di artigianato e collezionismo ma anche libri, giochi ed elettronica e i sapori autunnali biologici. Per tutta la giornata tra ristorantino e bottega non mancheranno piatti stagionali come zuppe, lasagne, spezzatino e formaggi, degustazioni di composte e promozione dei prodotti stagionali e da forno prodotti proprio dal laboratorio di pasticceria di Colonia Agricola. A fare da cornice all'appuntamento la fattoria didattica, passeggiate con gli alpaca e infine “La tana dei Tarli” ludoteca itinerante di giochi in legno tradizionali e il coro interculturale “Daltrocanto”, 35 elementi che accompagneranno gli ospiti in un viaggio di note intorno al mondo. Un evento, ad ingrasso gratuito, che che valorizza stagionalità, sostenibilità e incontro sociale, ovvero una sintesi dell'azione che quotidianamente porta avanti Colonia Agricola, punta di diamante di Alternativa Ambiente da quatto decenni è impegnata in ampi progetti di inserimento sociale.