Concorso "Giardini Fioriti" ad Altivole: in palio buoni acquisto da spendere nei negozi

C’è tempo fino al 20 giugno per partecipare alla prima edizione del concorso “Giardini Fioriti” ad Altivole, aperto non solo ai residenti, ma anche a proprietari di seconde case o affittuari, negozi ed aziende con sede nel territorio comunale. «L’iniziativa punta a stimolare il senso di responsabilità verso il decoro urbano e ampliare la cultura del verde, valorizzando con piante e fiori balconi, terrazzi o giardini delle aree verdi, pubbliche e private» spiega il sindaco Chiara Busnardo. Altivole riparte così simbolicamente con allestimenti floreali. Quattro le categorie per cui potranno concorrere i partecipanti al concorso: giardini fioriti; balconi fioriti; borghi fioriti e il contest fotografico #ilmioangolofioritoAltivole.

«Con questo progetto ripartiamo nel segno della bellezza, al fine di rendere sempre più accogliente il nostro territorio, in un’ottica di sostenibilità», spiega il sindaco Busnardo. «Infatti, oltre alla qualità e quantità della decorazione e alla fantasia, saranno apprezzate le scelte di fiori e piante autoctone, l’utilizzo di tecniche di irrigazione ad alta efficienza idrica per il risparmio dell’acqua e il recupero ed abbellimento di strutture tipiche del territorio». Iscriversi è gratuito, c’è tempo fino al 20 giugno e chi vuole partecipare deve aver concluso la decorazione entro la stessa data. «I premi previsti non saranno in denaro ma in buoni acquisto spendibili presso alcuni esercizi commerciali di Altivole, coinvolgendo in primo luogo i vivaisti, perché l’obiettivo è innescare un circolo virtuoso in cui la bellezza della natura sia motore della ripartenza anche economica», aggiunge il sindaco Busnardo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giuria valuterà gli allestimenti entro il 12 luglio, attraverso sopralluoghi a sorpresa. «Abbiamo proposto il concorso pensando a come l’emergenza Covid-19 abbia cambiato i valori di riferimento della nostra società, facendoci ritornare all’essenziale. In questo percorso la natura e la riscoperta delle piccole attività di vicinato hanno avuto un ruolo importante», sottolinea il primo cittadino. «Inoltre la cura del giardino e dell’orto è stato il viatico per molti all’isolamento forzato. Con il concorso fotografico #ilmioangolofioritoAltivole vogliamo proprio valorizzare il lavoro fatto in tutto questo periodo, dato che le foto possono riguardare i vari momenti e fioriture dei propri “angoli Fioriti”, per così indirettamente premiare la disciplina dei nostri concittadini che sono rimasti a casa». Per partecipare a questo contest si dovrà pubblicare entro il 20 giugno sui social network, Facebook e/o Instagram, una foto del proprio angolo fiorito in modalità pubblica con l’hashtag #ilmioangolofioritoAltivole, taggando la pagina Facebook “Chiara Busnardo Sindaco di Altivole” o “chiarabusnardo_sindaco” su Instagram. Regolamento completo sul sito istituzionale del Comune.