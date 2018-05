Conegliano, Bruno Pizzul al taglio del nastro del nuovo store "Bluenergy - Eolo"

CONEGLIANO Bluenergy Group, player di riferimento nella fornitura di luce, gas e servizi, con sede a Udine e in forte espansione nel Nord Italia, ed EOLO, il principale operatore in Italia nella fornitura di banda larga e ultralarga wireless per residenze e imprese, hanno stretto una partnership commerciale che ha debuttato con il nuovo store Bluenergy - Eolo inaugurato a Conegliano (Treviso). Al taglio del nastro, giovedì 24 aprile, hanno partecipato Sonia Colombari, Assessore al Commercio del Comune di Conegliano, Andrea Camovitto, Responsabile Commerciale Divisione Retail di Bluenergy Group, Mirko Zen Sales Area Manager Triveneto di EOLO e, come ospite d'onore, la storica voce delle telecronache delle partite della Nazionale Italiana, Bruno Pizzul che ha dato il simbolico “calcio d’inizio”.

Il nuovo punto vendita, in via Giacomo Matteotti, 52, è il primo negozio di Bluenergy Group in Veneto e il primo realizzato in co-branding con EOLO. Uno spazio che si caratterizza per una perfetta integrazione tra l'offerta di Bluenergy e quella di EOLO, permettendo agli utenti di usufruire contemporaneamente di servizi per la fornitura di gas ed energia elettrica e per la connessione alla banda larga e ultralarga. Lo store mette al centro l'utente con le sue esigenze, in un'ottica di radicamento sul territorio e di vicinanza al cliente su cui da sempre Bluenergy ha impostato la gestione del rapporto con la clientela.

L'area dedicata a Bluenergy nel nuovo punto vendita è stata concepita come uno spazio multifunzionale e contemporaneo dove i clienti potranno conoscere le migliori offerte di Bluenergy, ricevere assistenza nel pre-vendita con servizi per la lettura della bolletta, per l’individuazione dell’offerta di luce e gas più conveniente e per la stipula dei contratti, nonché per richiedere assistenza nel post vendita e nei servizi post-contatore e apprendere tutte le novità legate al mondo dell'energia. È inoltre presente uno spazio espositivo per i prodotti Bluenergy Assistance e Bluenergy Home Service e un'area dedicata alla proposta di Bluenergy per la mobilità elettrica (con il Wall box e la colonnina per le auto elettriche) per offrire ai clienti una gamma completa dei servizi che fanno di Bluenergy una multiutility capace di rispondere alle necessità degli utenti in ogni aspetto della vita quotidiana. EOLO è un operatore di telecomunicazioni leader nel campo della banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese. La società ha più di 300 dipendenti, oltre 300 mila clienti attivi e offre servizi e soluzioni di connettività con un forte focus sulle aree fuori dalle grandi città. All’interno del punto vendita sarà possibile conoscere le soluzioni di connettività di EOLO per la casa e per il business e le particolari offerte nate dalla collaborazione di Bluenergy.

“Oggi inauguriamo uno punto vendita che, per tante ragioni, può essere considerato un negozio “pioniere” di una strategia commerciale dell'azienda in continua evoluzione – ha dichiarato Andrea Camovitto, Responsabile Commerciale Divisione Retail di Bluenergy Group – Per la prima volta infatti apriamo un negozio in partnership con un operatore prestigioso come EOLO, mettendo a fattor comune i punti di forza e le peculiarità dei due brand per offrire agli utenti servizi all'avanguardia e sempre più integrati".

“Crescita e Innovazione sono valori presenti nel DNA di EOLO e che ci troviamo oggi a condividere con Bluenergy Group in occasione dell’apertura di un punto vendita che siamo certi possa dare un servizio importante ai cittadini di Conegliano, ma non solo. Crediamo molto in questo progetto – ha commentato Sergio Grassi, Direttore Commerciale di EOLO – che rafforza ulteriormente il nostro legame con il territorio trevigiano nel quale molte famiglie e imprese possono comunicare e crescere grazie alla connettività fornita da EOLO.”

Per agevolare gli utenti e andare incontro alle esigenze di una clientela diversificata, il punto vendita osserverà la flessibilità d’orario dei negozi e sarà aperto con i seguenti orari:

Lunedì 9:00 - 12.30

Martedì 9:00 - 12:30 e 15:00 - 19:30

Mercoledì 9:00 - 12:30 e 15:00 - 19:30

Giovedì 9:00 - 12:30 e 15:00 - 19:30

Venerdì 9:00 - 14:00 e 15:00 - 19:30

Sabato 9:00 - 12:00