Ecomondo 2018: Contarina vince il premio Oasis Ambiente

Contarina in questi giorni è presente a Ecomondo, la fiera del settore green più importante in Italia. Ieri sul palco del padiglione del Gruppo24Ore, l’azienda ha ricevuto il premio “Oasis Ambiente 2018” per la categoria Waste Treatment. Contarina è stata premiata “per la consolidata esperienza nella riduzione delle frazioni non riciclabili, nella raccolta differenziata e nel recupero di materia che ha portato la Provincia di Treviso ai primi posti in Europa, coinvolgendo la comunità locale in un processo virtuoso anche attraverso attività educative e di formazione alla cittadinanza responsabile".

Il premio, promosso dalla rivista Oasis - che da oltre 35 anni in Italia promuove la cultura naturalistica, ha assegnato gli “Oscar” dell’ambiente alle imprese italiane che si sono distinte per un contributo innovativo in termini di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale nello svolgimento della propria attività produttiva. Premiati dal presentatore televisivo, biologo e divulgatore scientifico Vincenzo Venuto, nomi eccellenti del panorama industriale, tra cui Carlsberg, AsdoMar, Terna, Petroltecnica, EcorNaturaSì, per importanti iniziative e progetti legati alla sostenibilità ambientale.