Contarina al top! Utility modello virtuoso d'Italia

TREVISO Al primo posto nella classifica assoluta delle migliori utility italiane c’è la trevigiana Contarina, premiata per gli ottimi risultati ottenuti in tutte le aree oggetto dello studio e per aver dato vita ad un modello virtuoso di gestione dei rifiuti, basato sulla tariffa puntuale, diventato un punto di riferimento per numerose aziende del settore.

“Questo riconoscimento conferma la qualità delle scelte fatte negli anni dal nostro territorio, ormai ampiamente riconosciuto come il più virtuoso nel campo della gestione dei rifiuti. Contarina rientra a pieno titolo tra le migliori aziende nazionali che erogano servizi pubblici – ha commentato soddisfatto il Presidente di Contarina spa, Franco Zanata – Un’ulteriore prova che ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa e a migliorare costantemente i servizi offerti ai cittadini, anche creando reti e relazioni sempre più solide con le altre utility del territorio.” Le premiazioni dalla sesta edizione di Top Utility si sono tenute oggi a Milano, dove è stato presentato anche il rapporto di analisi e valutazione delle 100 maggiori utility pubbliche e private italiane attive nei settori di gas, energia, acqua e rifiuti. L’analisi del settore dei servizi pubblici locali operata da Top Utility mette in luce un comparto che gioca un ruolo fondamentale per il sistema economico italiano.

Le 100 utility monitorate, di cui 66% è a capitale interamente pubblico, hanno prodotto nel 2016 ricavi per 115 miliardi di euro, pari al 6,9% del PIL italiano, con una forza lavoro di quasi 142mila unità. Dallo studio, inoltre, emerge un progressivo miglioramento delle prestazioni dei settori ambientali, soprattutto acqua e rifiuti, e un aumento complessivo degli investimenti in Ricerca&Sviluppo, per accompagnare i territori verso le nuove opportunità legate alle energie rinnovabili e alla rivoluzione digitale.