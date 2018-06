Qualità dell'aria: iniziati i controlli dell'Arpav a Caerano

CAERANO DI SAN MARCO Da giovedì 14 giugno due campionatori portatili Arpav hanno iniziato a monitorare la qualità dell'aria nel territorio comunale di Caerano in due diversi siti classificati rispettivamente come sito di traffico urbano e sito di fondo urbano.

La campagna durerà quaranta giorni ed è la seconda prevista nell’anno relativa al periodo estivo. I campionatori sono stati posizionati in piazza della Repubblica 3, presso la scuola primaria Canova, e in via San Marco, presso il cimitero comunale. I parametri monitorati saranno: Pm10, Idrocarburi Policiclici Aromatici, benzene, toluene, etilbenzene e xilene. A conclusione della campagna i tecnici Arpav elaboreranno i dati misurati producendo una relazione finale sulla qualità dell’aria rilevata in quel territorio.