Coldiretti presenta la canapa di Marca: mercoledì il convegno al Maggior Consiglio

TREVISO L’apertura in città del primo negozio autorizzato a vendere canapa in maniera legale è solo la punta dell’iceberg di un processo che potrebbe declinare anche l’agricoltura trevigiana alla vocazione a nuove colture che possono dare un futuro soddisfacente in termini di redditività ai nostri produttori agricoli.

Una coltura alternativa che può sviluppare anche prodotti alternativi dalla cosmesi all’alimentazione umana e animale, dal tessile fino alla bioedilizia. Coldiretti Treviso da tempo sta approfondendo le opportunità che le nuove colture potrebbe garantire al settore primariod ella Marca trevigiana, dalle nocciole al melograno, dal gelso/bachi da seta alla canapa appunto. Mercoledì prossimo, 21 marzo 2018, La coltivazione della canapa sarà il titolo di una conferenza che si svolgerà dalle ore 9,30 all’hotel Maggior Consiglio a Treviso. Tra i relatori anche alcuni produttori pionieri nella Marca con le prime coltivazioni di canapa made in Treviso. In provincia di Treviso la coltivazione di canapa riguarda circa 18 ettari e interessa al momento una dozzina di imprenditori agricoli. Il convegno vedrà i saluti iniziali del presidente di Coldiretti Treviso, Walter Feltrin: “Importiamo prodotti a base di canapa da numerosi paesi esteri, mi riferisco alla bioedilizia e all’abbigliamento per fare solo degli esempi – sottolinea il presidente di Coldiretti Treviso – E’ tempo di ragionare se cogliere l’occasione di produrre in casa nostra delle colture che potrebbero dare numerose soddisfazioni”. Alla conferenza interverranno anche: Prof. Angelo Frascarelli, Dipartimento di scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università di Perugia su Utilizzi dei prodotti della canapa e aspetti economici; Dott. Giampaolo Grassi, Primo ricercatore CREA-CIN Rovigo, Centro di ricerca per la cerealicoltura e colture industriali, su Orientamenti di selezione variatale; Elia Barban, Imprenditore agricolo di Castelfranco Veneto, su le Tecniche agronomiche. Moderatore dr. Antonio Maria Ciri - Direttore di Co/diretti Treviso e Belluno.

Quando si parla di canapa si pensa subito alla sostanza stupefacente, ma in pochi sanno che questa pianta così versatile in molti casi può perfettamente sostituire il petrolio, ad esempio per quanto concerne la produzione di carburanti e materie plastiche, oltre a rappresentare nel contempo un'alternativa ecologica al cotone per la produzione di fibre tessili, una risorsa alimentare da non sottovalutare ed una materia prima adatta per la fabbricazione di carta e di materiali per l'edilizia. Canapa significa infatti: semi (privi di Thc) come un alimento sorprendentemente nutriente, olio di canapa quale prezioso integratore naturale, canapa per la bonifica di terreni contaminati da metalli pesanti attraverso un processo denominato "phytoremediation". La pianta di canapa è considerata maggiormente produttiva rispetto al cotone per quanto concerne le fibre tessili, la canapa può essere considerata come un importante sostituto del legno nell'ambito dell'edilizia e della falegnameria e poi è sempre più impiegata in edilizia come sostituto del cemento e dei mattoni (bioedilizia), la cellulosa contenuta nella pianta permette infatti di ottenere materiali plastici degradabili che possono essere utilizzati per la produzione di imballaggi e di materiali da impiegare con una funzione isolanti. Combustibili e carta. Infine la canapa è nota per la pacciamatura. Il fusto di canapa truciolato, infatti, può essere utilizzato per effettuare un'operazione spesso considerata di basilare importanza in agricoltura e giardinaggio. Si tratta della pacciamatura. Per impedire la crescita delle erbacce e proteggere il terreno da precipitazioni ed erosione. Di questo e molto altro si discutera nel convegno in programma mercoledì a Treviso.