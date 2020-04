Gestione rifiuti: in arrivo le prime fatture per le famiglie di 14 Comuni

Sono in consegna le fatture per il servizio di gestione dei rifiuti urbani alle utenze domestiche di 14 Comuni della Marca, a cominciare da Silea, Villorba, San Biagio di Callalta e Trevignano. La prima tranche di consegne coinvolge anche le famiglie di: Altivole, Breda di Piave, Castelcucco, Cornuda, Loria, Maser, Monastier, Morgano, Povegliano e Resana. Alle aziende di tutto il territorio servito, invece, le fatture sono già state inviate in formato elettronico e sono scaricabili dallo SDI. A fronte delle difficoltà dovute all’attuale situazione di emergenza, la scadenza per il pagamento delle fatture emesse nella prima tranche è stata fissata al 30 aprile 2020. Inoltre, come ulteriore misura, il Consiglio di Bacino Priula ha stabilito che a tutti i pagamenti fatti entro il 30 maggio 2020 non verranno imputati né interessi né more, anche se effettuati oltre la scadenza fissata.

Si segnala fin d’ora che potrebbero verificarsi dei ritardi nella consegna, causati da un rallentamento delle attività del servizio postale dovute all’emergenza sanitaria del momento. In ogni caso, tutte le fatture sono disponibili tramite lo Sportello online: gli utenti possono già consultarle e scaricarle in formato pdf senza dover attendere la versione cartacea. Diverse sono le modalità di pagamento a disposizione degli utenti, per poter pagare le fatture attraverso sistemi online sicuri e direttamente da casa, considerato che gli spostamenti vanno ridotti al minimo a tutela della salute pubblica. Bonifico online, Circuito CBILL, Youpay online, app di Poste Italiane sono solo alcune delle modalità di pagamento disponibili: l’elenco completo è consultabile nel sito aziendale www.contarina.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Contarina -si legge in un comunicato- resta a disposizione delle utenze che stanno attraversando situazioni di difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19, per concordare le soluzioni più opportune per la gestione delle fatture in scadenza al 30 aprile. Si invitano tutti - cittadini e imprese - alla massima collaborazione e correttezza, per evitare strumentalizzazioni e permettere a Contarina di assistere in modo efficiente coloro che ne abbiano effettiva necessità. Si ricorda che alle famiglie dei restanti 35 Comuni serviti da Contarina – tra cui i tre centri principali Treviso, Montebelluna e Castelfranco – le fatture, emesse come di consueto con una seconda tranche, arriveranno a partire da metà maggio. Per eventuali informazioni sulle fatture, i cittadini dei 14 Comuni coinvolti possono contattare il numero verde 800.07.66.11 da telefono fisso oppure il numero 0422.916500 da cellulare, consultare il sito www.contarina.it o scrivere una mail a contarina@contarina.it».