Emergenza Coronavirus, chiudono tutti gli ecocentri gestiti da Savno

A seguito delle ultime disposizioni per il contenimento dell'emergenza COVID-19, tutti gli ecocentri Savno saranno chiusi a partire dal pomeriggio di venerdì 13 marzo fino a nuove direttive. Verranno inoltre sospesi, ove presenti, i servizi di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei cartoni commerciali. Gli ecosportelli Savno saranno aperti solo su appuntamento per urgenze improrogabili al fine di garantire l’erogazione del servizio in modo contingentato e idoneo al mantenimento delle distanze di sicurezza, mentre le pratiche relative ad attivazioni, cessazioni del contratto, o eventuali informazioni sulle fatture verranno evase esclusivamente al telefono e/o tramite email.

Per richiedere appuntamento o per ogni altra informazione i cittadini dovranno contattare l’ecosportello del proprio comune ai numeri e negli orari indicati sul calendario o nel sito www.savnoservizi.it. Attenzione: gli orari degli uffici potranno subire variazioni legate alla turnazione dei lavoratori. In ogni caso si raccomanda vivamente di privilegiare i canali di contatto telefonici e online, recandosi agli sportelli solo per reale necessità e previo accordi. Gli addetti forniranno ai cittadini tutte le informazioni necessarie e le istruzioni per l’eventuale appuntamento che dovrà aver luogo nel pieno rispetto della sicurezza e della salute dei soggetti coinvolti. «Confidando nella comprensione e collaborazione di tutti in questa situazione di emergenza, ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi. Con ecocentri chiusi e gli portelli accessibili solo in caso di urgenze e necessità inderogabili, i cittadini privilegino i canali di contatto telefonici e online» fa sapere De Luca, Presidente di Savno.