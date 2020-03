Coronavirus, ridotte le aperture degli sportelli Contarina

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 08.03.2020, come misura di contenimento della diffusione del Coronavirus, oggi lunedì 9 marzo tutti gli sportelli sono chiusi. A partire da domani, martedì 10 marzo, saranno aperti solo su appuntamento i Punti Contarina di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Treviso, esclusivamente per la gestione di pratiche urgenti: attivazioni, cessazioni del contratto, sostituzione di contenitori danneggiati. Per richiedere un appuntamento, i cittadini possono contattare il numero verde 800.07.66.11 solo da telefono fisso oppure il numero 0422.916500 da cellulare. Tutti gli altri sportelli rimarranno chiusi fino a nuovo aggiornamento.

Restano sempre attivi i seguenti servizi, che permettono di svolgere le pratiche anche da casa:

sportello telefonico, fissando un appuntamento tramite il numero verde 800.07.66.11 solo da telefono fisso, chiamata gratuita oppure al numero 0422.916500 da cellulare, chiamata a pagamento;

sportello online, accessibile all’indirizzo: sportellonline.servizicontarina.it

Inoltre, si ricorda che restano attivi h24 tutti i distributori automatici per il ritiro dei sacchetti.