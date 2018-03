In centro a Treviso nasce l'aula didattica dell'agricoltura di Marca

TREVISO Professionalizzare e migliorare la vendita diretta e l’approccio al consumatore mettendo a fuoco gli obiettivi specifici della propria azienda agricola. Questi i temi dei corsi di marketing rivolti alle aziende che aderiscono alla rete di Campagna Amica, quindi che praticano la vendita diretta preso il proprio spaccio aziendale o nei mercati agricoli.

Ad ospitarli quella che è ormai l’aula didattica dell’agricoltura nel cuore del centro storico di Treviso, ovvero del nuovo mercato coperto Riviera Santa Margherita a in piazza Giustinian Recanati a Treviso. Qui, infatti, si stanno svolgendo e organizzando molteplici corsi con nutrizionisti, enologi e imprenditori agricoli che raccontano le qualità delle loro produzioni e i metodi produttivi. “L’obiettivo è migliorare la competitività delle aziende di campagna Amica – spiega Luca Colussi, responsabile di Campagna Amica Treviso – Avere in possesso delle tecniche per promuovere i propri prodotti e soprattutto instaurare un contatto fiduciario con i clienti è sicuramente fondamentale e produttivo per le nostre realtà”. I corsi intensivi avranno una durata totale di 24 ore e vedranno la trattazione dei seguenti argomenti : il rapporto con il cliente, la comunicazione dei propri prodotti verso il cliente, le dinamiche tipiche della vendita nei mercati, l’organizzazione del banco di vendita, come aumentare il numero di clienti e la promozione dei prodotti. I corsi vengono aperti al raggiungimento di 10 iscritti. Per info scrivere a treviso@coldiretti.it.

Sono state subito ottanta le adesioni alla proposta di formazione in ambito biologico. Coldiretti Treviso è, infatti, impegnata anche nel campo dell’implementazione delle conoscenze sui metodi produttivi biologici. A tal fine sta organizzando ben 3 corsi di formazione per imprenditori di viticoltura biologica. Il primo è già iniziato con 35 partecipanti. L’alto livello qualitativo del progetto e la fama dei docenti fa si che le adesioni siano in costante aumento. Il corso si tiene all’istituto Cerletti di Conegliano, la scuol Enologico più longeva al mondo, e seguirà un progetto di formazione continua, nel senso che ad ogni corso ne seguiranno altri sempre più specializzati.