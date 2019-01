A Miane ripartono i corsi dedicati all'arte del giardinaggio

Il Comune e la Pro loco di Miane, visto il successo straordinario delle iniziative di formazione continua attivate dal 2010 ad oggi, hanno deciso di riproporre anche quest’anno il corso “L’arte del giardinaggio”, con l’obiettivo di insegnare a realizzare un proprio giardino domestico a tutti i cittadini interessati.

Le cinque lezioni del corso saranno tenute dal professor Flavio De Bin dell’istituto agrario di Feltre, dal vivaista Ruggero De Conti e dal botanico Francesco De Broi. Il corso inizierà il 30 gennaio con incontri ogni mercoledì; il contributo richiesto è di 35 euro. Le tematiche approfondite saranno: cenni di botanica per le piante da giardino; le piante a fiori; la progettazione di un giardino; il terreno e la sua fertilità; la semina delle piante e la potatura. Un sesto appuntamento prevede la visita a un giardino di particolare significato, in data da concordare. Per informazioni ed iscrizioni: Silvio Paladin 0438 899311 (orario ufficio), Pro Loco Miane 342 7101141; o segreteria@prolocomiane.it.