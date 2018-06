Crespano del Grappa, sabato si inaugura il nuovo negozio Enel

CRESPANO DEL GRAPPA Enel più vicina ai cittadini di Crespano del Grappa e dei comuni della Pedemontana, grazie all’apertura del nuovo ‘Negozio Enel’, realizzato in collaborazione con la Renovagreen di Luca Berton, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e offrire un servizio d'eccellenza. Il nuovo Negozio Enel di Crespano Del Grappa si trova nel cuore della storica e centralissima Piazza San Marco, al civico 60 e sarà inaugurato sabato 16 giugno, alle ore 10.30, alla presenza, tra gli altri, del vice sindaco Marco Baratto, in rappresentanza del sindaco Annalisa Rampin, del responsabile dell’Area Mercato Enel Triveneto, Giovanni Zanchetta e del titolare Luca Berton. Il nuovo Negozio Enel sarà aperto dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e offrirà informazioni e consulenze personalizzate sulle migliori offerte di energia elettrica e gas proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con più di 11 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia, e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, volti a rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.

I cittadini avranno così a disposizione una molteplicità di servizi: assistiti da consulenti appositamente formati da Enel, sarà possibile svolgere tutte le operazioni sulle proprie forniture (attivare o modificare il contratto in funzione delle offerte commerciali che meglio si addicono alle proprie abitudini di utilizzo dell'energia elettrica, comunicare la lettura dei contatori, dimostrare il pagamento delle bollette, verificare la situazione dei consumi e dei pagamenti, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e richiedere forniture di cantiere). Inoltre, i clienti troveranno anche soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza e altro ancora. “L’apertura del nuovo Negozio Enel a Crespano del Grappa - sottolinea Giovanni Zanchetta - è una conferma del valore che Enel attribuisce al territorio. Enel è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una piattaforma di canali sempre più ampia che comprende web, telefono, app e social, stiamo continuando ad ampliare la nostra presenza fisica sul territorio. Con quello di Crespano - conclude il responsabile dell’Area Mercato Enel Triveneto - diventano 50 i Negozi Enel operativi nel Veneto, ma puntiamo ad estendere ulteriormente la diffusione territoriale delle nostre strutture per essere sempre più vicini, anche fisicamente, ai nostri clienti offrendo ascolto e risposte adeguate alle loro esigenze”.

Il sindaco di Crespano del Grappa, Annalisa Rampin, esprime “la soddisfazione e il piacere di avere un Negozio Enel nel nostro Comune, in prima battuta perché grazie a questa iniziativa è stato riqualificato un immobile storico della nostra Piazza e inoltre perché Crespano potrà così giovarsi di un servizio che agevola l'interazione fra i cittadini del nostro territorio e l'Azienda Enel".